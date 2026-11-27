Comparatto e Baptista falam sobre primeiro dia da Porsche Endurance em Interlagos
Dupla do carro #118 lidera a competição e disputa o título neste final de semana na capital paulista
Matheus Comparatto e Felipe Baptista
Foto de: Jose Mario Dias
Nesta quinta-feira os pilotos Matheus Comparatto e Felipe Baptista levaram a Shell ao segundo lugar na sessão de treino da Porsche Cup Endurance, na última etapa da campeonato, em Interlagos. O treino foi marcado pela pista molhada na capital paulista.
Comparatto que comemorou o título de campeão da Fórmula 4 da temporada 2024 em Interlagos agora tenta seu primeiro título na categoria representando a principal marca do esporte a motor no mundo. O piloto chega embalado após a vitória em Brasília e o pódio na etapa sprint preliminar da Fórmula 1, em que foi ao pódio.
A briga pelo título está acirrada com um empate entre as duas primeiras duplas da classificação do campeonato. Por isso quem somar mais pontos na corrida deste sábado conquistará o título.
“Pegamos a pista em condição molhada, mas sem chuva forte na hora que andei", comentou Comparatto. "Vamos trabalhar bem o ajuste e estar prontos para qualquer cenario, pois o tempo aqui sempre e imprevisível e um pit-stop na hora certa pode fazer muita diferença na corrida”.
"O carro parece estar bom, acho que ainda falta um acerto ou outro", disse Baptista. "Estamos pesados e ficamos em 2° para um carro que tem quase 60kg a menos. Fizemos um bom trabalho e o Matheus também fez boas viradas de tempo. Vamos tentar uma corrida tranquila assim como em Brasília, mas com menos disputas. Provavelmente deve chover na corrida, então vamos seguir no que testamos hoje".
O final de semana da Porsche Cup em Interlagos será encerrado com uma corrida de 500km, diferente dos 300km percorridos nas outras corridas. A prova de longa duração será responsável por concluir o calendário de provas da Porsche Cup em 2026, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
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