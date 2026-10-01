Comparatto e Baptista miram a liderança da Porsche Endurance na etapa de Brasília
Dupla da Shell ocupa a vice-liderança da competição no campeonato de provas de longa duração
Matheus Comparatto e Felipe Baptista
Foto de: Jose Mario Dias
Neste sábado Matheus Comparatto volta a competir pela Porsche Cup, na etapa Endurance que será realizada em Brasília. O piloto Shell recebe novamente Felipe Baptista no carro #118 para a prova de 300 quilômetros na capital federal.
A primeira etapa da competição aconteceu em Portugal, no circuito do Algarve, a dupla da Shell mostrou velocidade em todas as sessões conquistando o segundo lugar no classificatório. Na corrida Comparatto e Baptista lutaram até o final pela vitória, mas conquistaram um ótimo segundo lugar que os credencia para a disputa do título da temporada.
O Autódromo Internacional de Brasília foi reformado recentemente e possui homologação da FIA grau 4, foi modernizado e hoje é uma das principais praças de corridas no Brasil. Com 5,384 metros de extensão, é o terceiro maior traçado que a categoria já competiu em sua história. A corrida em Brasília terá duração de 57 voltas ou duas horas e trinta minutos.
“Agora é hora de virar a chave, as provas longas têm uma abordagem completamente diferente das corridas sprint e estou muito confiante de que podemos conseguir um grande resultado. Em Algarve eu e o Felipe Baptista disputamos a vitória, mas não aconteceu. Então acho que agora pode ser o momento para vencer e buscar a liderança do campeonato.
As atividades em Brasília terão início nesta quinta-feira, com os primeiros treinos opcionais. Os treinos seguem na sexta, com o classificatório em que todos os pilotos precisam registrar voltas rápidas, com a definição do grid sendo feita pela média das melhores voltas de cada piloto da dupla.
Você pode acompanhar ao vivo a classificação e a corrida da Porsche Cup em Brasília na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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