Neste domingo (29), Matheus Comparatto encerrou sua participação na quarta etapa da Porsche Cup em Algarve com uma corrida intensa, marcada por disputas acirradas e encerrada de forma prematura por problemas técnicos nas voltas finais.

Atual campeão da F4 Brasil e estreante na Carrera Cup, o piloto da equipe Furia REDRAM enfrentou um dos traçados mais desafiadores da Europa pela primeira vez e, apesar das adversidades, manteve um ritmo sólido ao longo do fim de semana.



Com o grid de largada definido pela inversão dos sete primeiros colocados da corrida de sábado, Comparatto conquistou um lugar na primeira fila e partiu da segunda posição. Após uma largada agressiva, o piloto do carro #118 fechou a primeira volta na quarta colocação, envolvido em disputas intensas pela manutenção de posição. Na quarta volta, após forte pressão dos adversários, cedeu uma posição e seguiu defendendo com firmeza o top 5.



A corrida foi marcada por múltiplas intervenções do safety car, o que limitou as janelas de ataque e exigiu precisão nas poucas oportunidades de disputa. Mesmo com esse cenário, Comparatto manteve um ritmo constante e seguia firme na quinta colocação. No entanto, a poucas voltas do fim, o carro #118 apresentou falhas elétricas, e a direção travou durante a última relargada, forçando o piloto a abandonar a prova.

“Realmente foi uma pena. Nosso ritmo não era o que esperávamos, mas faz parte. Tentamos de tudo para nos manter na posição que estávamos, mas tive um problema no alerta na relargada e minha direção travou. Não tive muito o que fazer. Agora é entender o que aconteceu e ir mais fortes para a próxima.”



O próximo desafio de Matheus Comparatto será entre os dias 4 e 7 de julho, novamente no circuito de Algarve, na etapa de abertura do campeonato Endurance da Porsche Cup.

LANDO SEGURA PIASTRI e vence, BORTOLETO PILOTO DO DIA! Rico Penteado e Felipe Motta debatem. MIT CUP

Podcast Motorsport.com debate principais rumores do mercado de pilotos da F1 2026:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!