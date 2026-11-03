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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Comparatto encara etapa de Interlagos da Porsche Cup em busca de sua segunda vitória na temporada

Categoria realiza a última etapa da temporada sprint em evento conjunto com o GP São Paulo de Fórmula 1

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Matheus Comparatto

Matheus Comparatto

Foto de: Jose Mario Dias

Neste final de semana o piloto Shell Matheus Comparatto disputa a etapa final do campeonato de corridas curtas da Porsche Carrera Cup, em Interlagos. O piloto do carro #118 chega embalado após vencer a corrida endurance disputada em Brasília.

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A prova em Interlagos terá uma atmosfera especial por ser em conjunto com a Fórmula 1, no GP São Paulo. O evento traz lembranças boas para Comparatto, em 2024 venceu a prova preliminar da maior categoria do automobilismo mundial, quando competia pela Fórmula 4 Brasil.

O piloto da maior patrocinadora do esporte a motor no mundo chega confiante após cravar a pole position e vencer a corrida endurance, em Brasília, em sua última disputa pela categoria. Comparatto que competiu em dupla com Felipe Baptista foi o mais rápido entre os pilotos regulares da categoria.

Embora ocupe o nono lugar no campeonato das corridas sprint, uma vitória pode alçar Comparatto a uma posição de destaque no campeonato overall, que soma o campeonato sprint e endurance. No campeonato de provas de longa duração o piloto do Porsche #118 é o líder do campeonato.

A programação da etapa prevê um treino livre na quinta-feira, enquanto o classificatório será na sexta-feira com as duas voltas mais rápidas valendo, já que a regra de grid invertido está extinta. A primeira corrida será no sábado e a segunda no domingo, antes do GP de São Paulo de Fórmula 1.

“Estou confiante, nosso carro melhorou muito na última etapa e eu gosto muito de Interlagos. Foi nesta pista que conquistei meu título na Fórmula 4 e que venci uma preliminar de Fórmula 1. Será importante conseguir um ótimo resultado aqui para somar pontos pro campeonato overall.”

As atividades de pista da Porsche Cup terão transmissão das plataformas digitais online da categoria.

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