Neste final de semana, Matheus Comparatto, atual campeão da F4 Brasil e piloto da equipe Furia REDRAM, retorna ao Autódromo Internacional do Algarve para disputar a etapa inaugural do campeonato Endurance da Porsche Cup.

Na rodada Sprint, realizada no mesmo circuito na semana passada, o jovem piloto conquistou um top 10 na classificação e terminou a primeira corrida em sexto lugar, desempenho que lhe garantiu a largada na primeira fila no domingo. Agora, ele encara um novo e desafiador formato: as corridas de longa duração.

Esta será a segunda prova consecutiva em solo lusitano, em um dos traçados mais técnicos e exigentes da Europa. O circuito de Portimão desafia os competidores com mudanças de elevação seguidas de curvas cegas, com zonas de frenagem em declive e trechos de alta velocidade — tudo isso sob temperaturas elevadas que exigem estratégia refinada e resistência física.

Apesar da pouca experiência na categoria, Comparatto demonstrou rápida adaptação na etapa Sprint, provando estar pronto para evoluir ainda mais neste novo desafio.

Atualmente na quinta colocação geral do campeonato Sprint, o piloto do carro #118 é uma das grandes revelações da temporada. Desde sua estreia no Velocitta, já conquistou pódios, se mantendo entre os mais rápidos nas sessões de treinos e classificações, demonstrando consistência em sua transição dos monopostos para os carros de turismo.

Para sua estreia no Endurance, Comparatto terá como parceiro Arthur Leist, jovem gaúcho com trajetória sólida no kartismo e nos monopostos. Com ascensão expressiva na Stock Series e uma temporada de destaque na Stock Car em 2024 — onde conquistou o título de estreante do Ano. Leist é reconhecido pelo ritmo forte e pela consistência, características que prometem uma parceria competitiva e estratégica com Comparatto nesta estreia na disputa de 300km da Porsche Cup.

A programação oficial da etapa começa nesta sexta-feira (5), com duas sessões de treinos opcionais. No sábado (6), acontecem os treinos livres e a classificação. A corrida principal será disputada no domingo (7), a partir das 9h03 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube, que exibe também a classificação.

Bortoleto HISTÓRICO e CALANDO HATERS! Verstappen na Mercedes e NORRIS CAMPEÃO x PIASTRI? | Boteco F1

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #341:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!