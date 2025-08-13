Com carros de performance impecável internacionalmente comprovada, extremamente confiáveis, minuciosamente equalizados e todos preparados pela mesma equipe técnica, a Porsche Cup se notabilizou ao longo de suas duas décadas de história por ser uma competição protagonizada por pilotos. Desde 2005, os campeões sempre foram os competidores com melhor desempenho ao longo do ano e não aqueles com carros ou equipes diferenciados.

E, historicamente, “melhor desempenho ao longo do ano” é um atributo associado a consistência.

Com carros idênticos de resistência globalmente comprovada no mais alto nível de competição, tão importante quanto vencer corridas é completar todas as provas e, de preferência, receber a bandeirada no top5. E é justamente isso que fizeram nas quatro etapas de 2025 do campeonato de sprint os líderes da Carrera e Challenge.

Mesmo sem conquistar nenhuma pole-position nos treinos classificatórios no ano, o nove vezes campeão Miguel Paludo é o único competidor do grid dos Porsche da geração 992 com 100% de pódios no ano. Não por acaso ele desponta na tabela de classificação com 173 pontos conquistados em oito corridas. Seu perseguidor mais próximo é Christian Hahn, com 149.

A sequência do maior vencedor de títulos na história de 20 anos do campeonato brasileiro dos carros de corrida mais produzidos no planeta tem números significativos. Considerando corridas sprint e de endurance, Paludo tem 200 largadas na Porsche Cup. Ele terminou 156 vezes no pódio e há dez temporadas consecutivas terminou corridas dos dois campeonatos entre os cinco melhores.

O legado do gaúcho titular do Porsche #7 na Carrera aparentemente foi bem aprendido por Caio Chaves, um dos destaques da nova geração do campeonato. Em 2024, então com 16 anos de idade, ele assombrou a classe Challenge assegurando o título na divisão Rookie com uma etapa de antecipação. Neste ano, agora na Challenge geral, Chaves mimetiza a receita de sucesso de Paludo na categoria principal: O dono do Porsche #54 é o único competidor dos carros da geração 991.2 com 100% de pódios e lidera a tabela de classificação com vantagem razoável sobre seu perseguidor mais próximo. Caio Chaves amealhou 190 pontos em oito corridas, enquanto o vice-líder, Gerson Campos, somou 148.

Pela Challenge Rookie, o pernambucano Daniel Neumann é outro que faz da consistência seu trunfo na classificação. Ele esteve o ano todo entre os ponteiros de sua divisão, vencendo sete vezes e terminando a outra em segundo lugar, desempenho que alçou o pernambucano ao primeiro lugar destacado na divisão de acesso, inclusive com chances de replicar o feito de Chaves em 2024 e assegurar o título já na penúltima etapa do calendário, na última semana deste mês no Estoril.

Já nos demais três subcampeonatos o cenário aparece mais embaralhado, com a maioria dos competidores tendo zerado ao menos uma corrida no ano. A Cup Sport tem liderança de Alceu Feldmann, com 68 pontos. Mas Miguel Mariotti, com um fim de semana quase perfeito no Algarve, e Marcos Regadas, com pódio duplo, se aproveitaram da ausência do titular do Porsche #1 na primeira perna portuguesa do calendário e aparecem na sequência na tabela de pontos, respectivamente com 63 e 55 tentos.

Na Carrera Rookie, Silvio Morestoni acelerou muito no Algarve, inclusive avançando para o Q2 no treino classificatório. Ele assumiu a liderança na divisão e foi a 89 pontos, em parte favorecido pela ausência de Leonardo Sanchez na etapa de sprint. O piloto do Porsche #15, que atravessa sua melhor fase na Porsche Cup C6 Bank, acumula 80 em seis corridas disputadas.

Já na Challenge Sport a liderança é de Lucas Locatelli. O piloto do Porsche #177 vem flertando com a vitória no geral em 2025 e acumulou 94 pontos em oito corridas na divisão intermediária, catapultado por sete pódios (e apenas uma corrida sem pontos). Seus concorrentes mais próximos são José Moura Neto, com 80, e a maior pontuadora do subcampeonato no Algarve, Cecilia Rabelo, que acumula 67.

A etapa de sprint do Estoril está marcada para os dias 28 e 29 de agosto. Conforme previsto em regulamento, tanto nesta jornada quanto na decisão do título, no evento suporte do GP Brasil de F1 em novembro, não há inversão de grid para as corridas 2. Em Portugal acontecerão dois treinos classificatórios separados, com Q1 apenas, para estabelecer os grids. Em São Paulo, a sessão classificatória definirá um dos grids pelo ranking da segunda melhor volta de cada competidor.

