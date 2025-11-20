Pouco mais de uma semana após o encerramento do campeonato de corridas Sprints da Porsche Cup, Wagner Pontes volta ao Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), para o fechamento do torneio de endurance da categoria. O piloto mais uma vez dividirá a pilotagem com Rafael Reis, que atualmente disputa a Stock Car, na prova marcada para este sábado.

A dupla mostrou bom desempenho nas duas primeiras etapas de 300 quilômetros da temporada, disputadas nos circuitos de Portimão e do Estoril, em Portugal. A prova em Interlagos é maior, com 500 quilômetros, e Wagner e Rafael esperam lutar por posições no pódio neste final de semana.

“Estamos de volta a Interlagos para a disputa da última etapa da Porsche Cup, e mais uma vez terei o Rafa Reis ao meu lado. A gente mostrou bom desempenho juntos nas últimas etapas e, correndo em uma pista em que nós dois conhecemos bem, vamos batalhar por um pódio para fechar com chave de ouro a temporada”, diz Pontes.

Reis, por sua vez, chega embalado para o fechamento da etapa da Porsche Cup. No último sábado, o piloto conquistou seu primeiro pódio na Stock Car, com um segundo lugar em Cuiabá. Agora, o piloto busca ficar entre os melhores também na prova longa da categoria dos carros alemães ao lado de Pontes.

“O Wagner e eu tivemos duas boas corridas em Portugal, e agora a gente quer repetir esse desempenho e converter em um resultado positivo. É uma corrida longa, mas será importante mostrar bom ritmo já nos treinos e conseguir uma boa posição de largada para brigarmos na frente desde o início”, disse Reis.

A programação da Porsche Cup em Interlagos prevê a realização de treinos livres e da classificação na sexta-feira. A corrida de 500 quilômetros será disputada no sábado, com largada a partir das 14h. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

