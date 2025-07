Após se ausentar da quarta etapa do campeonato Sprint da Porsche Cup, Léo Sanchez retorna às pistas neste final de semana para disputar a prova inaugural do certame Endurance da temporada 2025. O desafio acontece no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal — um dos circuitos mais técnicos e exigentes da Europa. Para esta etapa, Sanchez contará com um reforço de peso: Rafa Martins, piloto da Stock Light com um histórico competitivo e sólido desempenho ao longo da carreira.

Mesmo fora da última etapa, Sanchez contou com o suporte estratégico da equipe para manter o carro #15 em condições ideais. Durante a rodada Sprint, o equipamento foi testado por Rafa Martins e Nando Trevisan, que realizaram todos os ajustes necessários. Martins, inclusive, foi o estrategista da vitória de Miguel Mariotti na segunda corrida do último final de semana, reforçando o bom momento técnico da equipe e sua familiaridade com o traçado português.

A etapa deste domingo representa mais uma oportunidade para Léo Sanchez colocar em prática sua experiência em corridas de longa duração. Bicampeão pela Porsche Cup — com vitória no circuito de Estoril — e campeão da Endurance Brasil em 2020, o piloto do carro #15 chega credenciado ao formato, mesmo com menos tempo de pista em comparação a outros competidores. Com bagagem estratégica e ampla vivência na categoria, Sanchez forma com Rafa Martins uma das duplas mais promissoras da etapa.

O evento em Algarve marca oficialmente o início da temporada de provas longas da Porsche Cup C6 Bank e será decisivo para os primeiros movimentos na classificação do campeonato de Endurance. A corrida terá 300 km de duração e promete fortes emoções no tradicional traçado português.

A programação oficial começa nesta sexta-feira (5), com duas sessões de treinos opcionais. No sábado (6), acontecem os treinos livres e a classificação. A corrida principal será no domingo (7), com largada prevista para as 9h03 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube, que também exibem as sessões classificatórias.

