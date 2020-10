O fim de semana foi de bons resultados da Shell com Werner Neugebauer na Porsche Carrera Cup, em Goiânia, e de Diego Ramos na rodada dupla disputada no Velocitta pela Copa Shell HB20. Enquanto Werner é o vice-líder da categoria Sprint, Diego lidera o campeonato da HB20.

Na Porsche Carrera Cup, Werner Neugebauer começou o fim de semana com uma vitória na primeira corrida da programação, na sexta-feira. No sábado, o competidor do carro #8 voltou ao pódio na primeira corrida realizada, com um segundo lugar, e terminou a última prova na nona colocação.

Neugebauer sai de Goiânia na vice-liderança da categoria, e, no próximo fim de semana, também em Goiânia, o piloto da Shell V-Power Racing volta à pista para a disputa de mais uma etapa da Porsche na categoria Endurance, na qual lidera a classificação geral ao lado de Ricardo Zonta.

"O mais importante depois deste final de semana foi que seguimos na briga pelo título e que conseguimos a vice-liderança", disse Werner. "Gostaríamos muito de ter somado um pouco mais de pontos na corrida 2 deste sábado, mas foi uma prova tumultuada com dois safety car, com pouca bandeira verde, mas agora vamos pensar no endurance daqui uma semana, também aqui em Goiânia".

Na Copa Shell HB20, Diego Ramos começou a rodada dupla do Velocitta com um quinto lugar no grid de largada da corrida 1 e a nona colocação na prova, o que lhe manteve na liderança do campeonato com cinco pontos de vantagem sobre seu mais direto perseguidor.

Na prova de domingo, o piloto que corre com combustível Shell V-Power etanol aproveitou uma confusão na largada entre outros pilotos e pulou de nono para segundo na primeira curva. Depois, fez a volta mais rápida e pressionou o líder André Bragantini até assumir a ponta a cinco minutos do fim.

Livre do adversário, Ramos tocou para mais uma vitória na temporada de 2020 na pista, mesmo largando da nona posição. Porém, os comissários puniram Diego e Bragantini por usarem uma pista auxiliar durante a disputa, e o piloto Shell caiu para sétimo.

"Foi um fim de semana muito bom, conseguimos somar muitos pontos", disse Diego. "Uma pena essa última corrida, tínhamos um ritmo muito bom, muito rápido. No começo, eu estava comboiando o Bragantini para abrir do terceiro, depois comecei os ataques e, quando assumi a liderança, tivemos um leve toque que nos tirou do traçado correto da pista".

"Tivemos de sair pela área de escape. Mesmo não levando vantagem, tanto que quase perdi a primeira posição para o terceiro colocado, os comissários aplicaram uma punição, e, com isso, perdemos a vitória que seria boa para o campeonato e mais uma para mim e a Shell. Mas é cabeça erguida, vamos fortes para a próxima."

Confira a classificação dos campeonatos:



Porsche Carrera Cup

1º M.Paludo - 178 pontos

2º W.Neugebauer - 136

3º L.Kaesemodel - 133

4º P.Boesel - 121

5º P.Aguiar - 115

Copa Shell HB20

1º D.Ramos - 95 pontos

2º R.Abbate - 94

3º E.Favarin - 83

4º L.Sena Jr. - 75

5º A.Bragantini - 74