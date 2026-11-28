Diverticulite tira Felipe Massa da final da Porsche Cup Endurance em Interlagos
Pipo terá Léo Reis como companheiro na corrida dos 500km em São Paulo
Pipo e Felipe Massa
Foto de: Jose Mario Dias
Uma leve crise de diverticulite impediu que Felipe Massa divida o cockpit do carro #19 com o filho Pipo, neste sábado, na terceira e última etapa da Porsche Cup Endurance, que será disputada em Interlagos, a partir das 14h.
Mesmo com dores abdominais desde a noite de quinta-feira, Massa disputou o treino classificatório na sexta, mas decidiu, após deixar Interlagos, ir ao Hospital Albert Einstein em busca de um diagnóstico.
Massa deixou o Einstein ainda na noite de sexta e estará em Interlagos neste sábado, acompanhando Pipo de perto, mas fora da pista. Léo Reis, piloto da Stock Car e coach de Pipo na Porsche Cup, irá substituí-lo.
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