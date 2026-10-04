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Porsche Cup Brasília - Endurance

Dupla Muller/Di Mauro termina em segundo no endurance da Porsche Cup em Brasília

Formação divide a liderança faltando apenas a etapa final

Redação Motorsport.com
Publicado:
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Foto de: Rodrigo Ruiz

Neste sábado, a dupla Marçal Muller e Gaetano Di Mauro terminou na segunda colocação da etapa de Brasília, prova estreante na categoria.

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Muller ficou responsável por largar com o carro #544 e sofreu pressão dos adversários, caindo momentaneamente para a quarta posição. No entanto, o multicampeão da Porsche Cup entregou o carro para Di Mauro em terceiro lugar, em momento que o safety car estava na pista. Depois, o gaúcho novamente assumiu o volante para fazer o terceiro stint.

Di Mauro realizou o segundo e o último stint, sendo responsável por reassumir a segunda posição com uma grande manobra, ultrapassando dois adversários ao mesmo tempo e garantindo a segunda posição no primeiro segmento.

O piloto convidado assumiu o último stint na vice-liderança e terminou menos de um segundo atrás do primeiro colocado. A corrida foi afetada pela entrada do safety car em vários momentos, incluindo os da janela de troca de pilotos.

Com o resultado, a dupla está empatada na primeira posição com Matheus Comparatto/Felipe Baptista, faltando apenas uma corrida para o fim do campeonato endurance, que será em Interlagos no mês de dezembro. Marçal e Gaetano precisam fazer um ponto a mais que a dupla adversária para serem campeões.

O próximo compromisso da Porsche Cup também é em Interlagos, mas em novembro, na etapa que serve como preliminar para a Fórmula 1. Muller irá correr apenas para celebrar o título da Carrera. A etapa será entre os dias 6 e 8 de novembro.

“Foi disputado do início ao fim, como tem que ser. Acabei me prejudicando na largada, levei alguns toques e fui para a sujeira, caindo para quarto lugar. Nos recuperamos na prova, chegamos no final com menos de meio segundo de diferença. Acho que é a terceira vez que vamos empatados para a etapa final do endurance. Vamos trabalhar bastante para levar esse título no final”, disse Muller.

“Foi uma corrida muito boa, evoluímos o nosso carro e chegamos ao limite que ele poderia entregar. Fomos bem, conseguimos fazer uma boa estratégia e chegar bem perto, mas hoje a outra dupla estava com o melhor carro. Faltou pouco para a gente poder atacar. Mas estou feliz pelo bom resultado e o que vale é o campeonato. Vamos decidir lá em Interlagos”, disse Di Mauro.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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