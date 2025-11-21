Todas as categorias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Porsche Cup Interlagos - Endurance

Edu Guedes fala sobre retorno às pistas na Porsche Cup após diagnóstico de câncer no pâncreas

Piloto e chef de cozinha ficou seis meses afastado das pistas em tratamento

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Edu Guedes

O fim de semana da grande final da Porsche Cup Brasil marca também um retorno especial no grid da categoria. Chef de cozinha e piloto, Edu Guedes, está de volta às pistas pela primeira vez em quase seis meses após um afastamento para tratar um câncer no pâncreas.

Edu, que já compete na Porsche Cup há anos, participou das primeiras etapas da temporada 2025, no Velocitta e em Interlagos, e chegou a compor a lista de pilotos confirmados para as etapas de Portimão, em junho, mas acabou se retirando por conta do diagnóstico, para que pudesse iniciar o tratamento.

Com um diagnóstico cedo, Edu conseguiu evitar o tratamento por quimioterapia ou radioterapia, precisando fazer apenas cirurgias para a remoção do tumor. Graças a uma recuperação rápida, ele conseguiu retornar às pistas a tempo de participar da última etapa da temporada da Porsche, os 500km de Interlagos deste fim de semana, onde ele divide o carro com Matheus Roque e Flávio Sampaio.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock em Interlagos, Guedes falou sobre a emoção do retorno.

"Depois de ter passado pelo que eu passei, foram quatro cirurgias em pouco tempo. E fazem exatos quatro meses da última operação. Eu imaginei que pudesse voltar só ano que vem mas, graças a Deus, muito pensamento positivo meu e de tantas pessoas que me mandam mensagens todos os dias, sempre me incentivando para eu estar melhor, e todos meus amigos da Porsche, fizeram a diferença para eu melhorar mais rápido".

Guedes falou também sobre o retorno às pistas e como foi a sensação ao entrar novamente em seu carro,

"Ontem eu já entrei no carro, já me senti bem também e me sinto preparado. A expectativa é boa, vou correr com dois amigos, então, por um lado, a gente sente que a cobrança é menor, o que me deixa mais aliviado para esse retorno".

"Eu demorei umas três voltas para me acertar com o carro, mas ontem mesmo já fiz um tempo bom. Então eu acho que agora a disputa é comigo mesmo, para melhorar a cada voltar e andar como eu estava antes".

Guilherme Longo
Porsche Cup: Leite / Carbone lideram TL2 da Sprint Challenge em Interlagos
Porsche Cup: Pisani / Guerra lideram o TL2 da Carrera Cup em Interlagos
Porsche Cup: Gaidzinski / Maurício lideram TL1 da Sprint Challenge em Interlagos

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

