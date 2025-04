Matheus Comparatto está de volta a Interlagos, um dos circuitos onde mais obteve bons resultados em sua carreira — agora para disputar a terceira etapa da Porsche Carrera Cup. Campeão da Fórmula 4 Brasil em 2024, o piloto de 18 anos teve um início emocionante na nova categoria, marcado por pódios e muitos aprendizados em sua adaptação dos monopostos para os carros de turismo.

Atual terceiro colocado no campeonato, com 62 pontos, Comparatto está apenas nove pontos atrás do vice-líder. Ele chega à etapa com um retrospecto impressionante no traçado paulista: desde 2023, em todas as provas que disputou em Interlagos, conquistou ao menos uma vitória.

“Primeira prova da Porsche em Interlagos, será minha primeira vez lá com o este carro", disse. "Espero me adaptar rapidamente ao carro de turismo e encurtar a diferença em relação ao líder do campeonato para entrar de vez na luta pelo título”.

A programação deste fim de semana prevê um treino livre na sexta-feira (19), seguido pela classificação e pela Corrida 1 no sábado (20). No domingo (21), os pilotos seguem para o Velocitta, onde disputam a segunda prova da rodada dupla. As corridas serão transmitidas ao vivo pelo Motorsport.com.

