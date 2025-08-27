Em dia de treinos, Gerson Campos encerra em P8 pela Porsche Cup Challenge
Vice-líder do campeonato projeta dois classificatórios decisivos
A reta final da Porsche Cup C6 Bank começou oficialmente para Gerson Campos nesta quarta-feira (27), em Estoril (Portugal). Vice-líder da Challenge, o piloto do carro #82 cravou 1:44.217 no treino livre e terminou a sessão no oitavo lugar, em um dia de preparação importante para a sequência do campeonato. A etapa é considerada decisiva: além de ser a penúltima da Sprint, traz também a mudança no regulamento, sem inversão de grid e com duas tomadas de tempo, uma para cada corrida.
O cenário favorece os pilotos mais rápidos e consistentes, e Campos aposta nessa oportunidade para seguir próximo da disputa pelo título. O autódromo português, palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1, é também um traçado que exige confiança dos competidores, com curvas seletivas e zonas de frenagem intensas. Para o representante do carro #82, a meta é converter o bom ritmo em posições de destaque na classificação desta quinta-feira (28) e nas corridas que marcam a 6ª etapa da temporada.
“No ano passado tivemos muita chuva e praticamente não conseguimos aproveitar os treinos para conhecer a pista. Desta vez, o clima está maravilhoso e deu para sentir como é prazerosa de guiar. Tivemos bons treinos, sempre andando de pneus usados, e agora o foco é alinhar o carro no terceiro setor. Amanhã teremos dois classificatórios e será a hora de ativar o modo mais agressivo para tirar a diferença para o líder do campeonato e seguir na luta pelo título.”
A programação em Cascais segue intensa: nesta quinta-feira (28) acontecem os dois classificatórios e a primeira corrida da Challenge, enquanto a segunda prova está marcada para sexta-feira (29). Todas as disputas terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
