Em recuperação espetacular, Regadas e Fraga terminam 500 km de Interlagos com a segunda posição
Dupla saiu do 21º lugar em rumo ao pódio na etapa de encerramento da Porsche Cup
Marcos Regadas
Foto de: Jose Mario Dias
Neste sábado, a dupla de Marcos Regadas e Felipe Fraga fez corrida espetacular para terminar o Endurance da Porsche Cup com a segunda posição, nos 500 km de Interlagos. A dupla galgou posições aproveitando erros de adversários e com muitas manobras ousadas, enfrentando condições adversas de pista durante toda a prova, que durou mais de quatro horas.
A corrida teve suas primeiras voltas em regime de safety car e os pilotos só puderam acelerar na volta 17. Regadas passou o primeiro segmento de maneira segura, com poucos incidentes.
No entanto, as coisas ficaram mais difíceis quando Fraga assumiu o cockpit do carro #17 pela primeira vez. Uma grande briga envolvendo muitos carros não teve acidentes, mas contou com vários carros ultrapassando Fraga e o deixando em 12º lugar.
Regadas assumiu o controle do carro novamente, chegou a ficar em quinto mas rodou sozinho e caiu para sexto, enquanto Fraga recuperou o lugar no top 5 quando iniciou seu segundo stint.
A dupla manteve a sexta posição por mais de 30 voltas e ficava em quarto, até que Regadas fez grande ultrapassagem deixando dois carros para trás de uma vez só, assumindo a segunda posição na volta 97, momentos antes da última janela de troca de pilotos.
Felipe Fraga finalizou a corrida e ainda se meteu em grandes disputas com o carro campeão para manter a posição e colocar o carro #17 em segundo após corrida espetacular de ambos os pilotos. Foi o primeiro pódio de Marcos Regadas na Endurance deste ano, após conseguir uma série de pódios pela Sprint.
“Saímos de 21º para segundo e foi muito bom. A gente teve um final de semana difícil e queria um clima como esse para mudar. Uma honra correr ao lado do Felipe Fraga, que para mim é um dos melhores pilotos de turismo no mundo e espero que eu tenha feito um bom trabalho ao lado dele. Foi espetacular dividir o carro com ele e o resultado foi surpreendente para nós dois, pois estávamos meio mortos até ontem. A partir de hoje, com a corrida começando e a faca entre os dentes, fomos muito bem”, disse Marcos Regadas.
“Fomos levando o carro, não éramos os mais rápidos mas o Marcos Regadas anda muito na chuva e foi muito legal de ver. Quase não ultrapassei ninguém, mas ele foi evoluindo e passou dois ali na volta 97 para deixar o carro em segundo lugar. Nas últimas voltas dei tudo que tinha para manter a posição e demos sorte com o safety, já que o pneu estava se desgastando. Foi um prazer correr com o Regadas, aproveitamos as oportunidades que pintaram na corrida, cuidamos do carro e chegar em segundo de onde a gente largou foi incrível. Agradeço ao Marcos, ao Duda Pamplona e a toda equipe”, completou Felipe Fraga.
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