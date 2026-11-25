Em trio, Leonardo Sanchez se prepara para a última etapa do Endurance da Porsche Cup
Piloto repete parceria com Diego Nunes e recebe Luiz Fernando Trevisan para os 500 km de Interlagos
Leonardo Sanchez
Foto de: Lucas Miranda
Neste final de semana, o piloto Leonardo Sanchez participa da última etapa da Porsche Cup em 2026, no encerramento do campeonato Endurance. Após fazer dupla com Diego Nunes nas primeiras duas corridas, Leo também convida Luiz Fernando Trevisan para participar dos 500 km de Interlagos.
O piloto #15 da EMS Racing conseguiu quatro pódios nesta temporada pela classe Carrera Rookie. Três deles foram pela Sprint e o último foi pela Endurance ao lado de Diego Nunes, no autódromo de Brasília.
Luiz Fernando Trevisan repete a parceria do ano passado, quando se juntou à Leo Sanchez justamente na última etapa do Endurance. Ele tem experiência em categorias de monopostos europeus e teve passagem pelo Brasileiro de Turismo.
“Estou muito animado para essa última etapa da Endurance. Eu e Diego conquistamos pódio na etapa de Brasília, na última vez que fizemos provas de longa duração. Agora recebemos o Nando Trevisan, que é velho conhecido nosso, tem treinado com a gente ao longo da temporada e correu essa mesma prova ano passado. Estou animado e na expectativa de buscar as primeiras posições”, falou Sanchez.
Para este final de semana, o trio conta com as primeiras atividades de pista na quinta. Na sexta-feira, acontecem treinos livres pela manhã e a qualificação na parte da tarde. A corrida de 500 km acontece no sábado, com transmissão oficial dos canais da categoria no YouTube.
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