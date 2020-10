Embalado pela liderança na Sprint, Rodrigo Mello busca reação na Porsche Endurance Series

Depois de garantir a primeira posição no campeonato Sprint da Porsche Carrera Cup Sport para a decisão da temporada que acontece em novembro em Interlagos, Rodrigo Mello quer cumprir a maratona de eventos da montadora alemã em Goiânia, repetindo a dose no campeonato de Endurance, que acontece neste sábado.

Pela Sprint, o piloto do Porsche LEGO ® #29 teve duas poles, uma vitória e 100% de idas ao pódio na semana passada. E, ao lado do experiente parceiro Sergio Jimenez, quer a vitória que escapou no ano passado.

"Foi um pecado a quebra na correia do motor, pois são coisas que acontecem, mas para este ano dá para fazer ainda melhor, pois o carro rendeu muito bem por aqui nos últimos dias", destacou Rodrigo.

"Com expertise do Jimenez, podemos evoluir ainda mais no acerto do carro e termos um equipamento à altura para brigar com nossos rivais, que também se reforçaram nas duplas. Tem até ex-piloto de F1 nessa disputa, o que torna tudo muito empolgante e nos inspira para darmos o nosso melhor para também garantir nossa posição entre os que brigarão pelo título na decisão em dezembro", completou o piloto.

A definição do grid acontece na sexta-feira, com os dois pilotos da dupla registrando suas voltas, onde a ordem de largada é determinada pela média dos tempos de cada um deles. A largada no sábado está marcada para às 11h30.

Os treinos classificatórios, a partir das 15h45 da sexta, e a corrida terão transmissão ao vivo do Motorsport.com.

