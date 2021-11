Enzo Elias e encara em Interlagos, na preliminar da Fórmula 1, a grande decisão do título da Sprint Series da Porsche Carrera Cup. O piloto do carro #73 é atualmente o quinto colocado na tabela de pontos com 134 tentos, 22 menos que o líder.

São 44 em disputa em Interlagos, com a qualificação de sábado formando os dois grids da etapa: a melhor volta de cada piloto rende a posição de largada no domingo, com a segunda mais rápida determinando a ordem de partida no primeiro dia.

Essa será a terceira vez que o mais jovem campeão da Porsche disputará a etapa que abre a etapa brasileira da categoria máxima do automobilismo. Em 2019, Elias coletou dois pódios na etapa, vencendo a primeira e chegando na segunda posição da Carrera Cup 3.8, atual GT3 Cup.

"Foi uma temporada difícil para nós, com muitos altos e baixos e situações que nos deixaram em uma posição complicada para pensar em título", comentou o jovem piloto. "O desempenho em Interlagos tem que ser tão bom quanto em Goiânia para chegar brigando na última etapa. Tenho que ganhar as duas corridas para garantir a minha parte, depois disso pensamos nas contas."

As atividades de pista para a oitava etapa da temporada da Porsche Cup contam com treino livre na sexta, classificação e corrida 1 no sábado e a grande decisão fica para o domingo.

Além da definição do título de campeão das corridas curtas, Elias recebe Diego Nunes a bordo do #73 para a OAKBERRY All-Star Race 2021, que premiará o titular do carro vencedor com um Porsche 718 Spyder.

