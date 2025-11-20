Todas as categorias

Porsche Cup Interlagos - Endurance

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Piloto repete dupla com Pedro Boesel em prova com distância de 500 quilômetros marcada para este sábado

Editado:
Enzo Fittipaldi e Pedro Boesel

Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro da nova geração, Enzo Fittipaldi fecha sua temporada de 2025 neste final de semana com a disputa da etapa de encerramento da Porsche Cup, com uma corrida de 500 quilômetros no Autódromo de Interlagos. O piloto, que vai disputar a Indy NXT em 2026, terá Pedro Boesel como companheiro mais uma vez, e busca seu segundo pódio seguido na categoria.

Leia também:

A estreia do “Tubarãozinho” na Porsche Cup ocorreu na etapa do Estoril, que contou com 300 quilômetros de distância. Na ocasião, Fittipaldi e Boesel completaram a corrida na quarta posição, em uma corrida disputada com pista molhada e que o novato precisou mostrar combatividade para garantir um lugar no pódio. Enzo fez um teste com o Porsche de competição em Interlagos em 2021, mas fará sua primeira corrida na categoria na capital paulista neste sábado.

“Neste final de semana estou de volta à Porsche Cup, para correr ao lado do Pedro Boesel. Já pilotei o Porsche de corrida em Interlagos, mas em um teste, jamais corri lá, então estou ansioso para este final de semana. Vamos buscar mais um pódio para fechar bem a temporada”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Claro, OAKBERRY, PneuStore e Baterias Moura.

A programação da Porsche Cup em Interlagos prevê a realização de treinos livres e da classificação na sexta-feira. A corrida de 500 quilômetros será disputada no sábado, com largada a partir das 14h. A Motorsport.tv Brasil no YouTube mostra a corrida.

