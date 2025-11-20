Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Piloto repete dupla com Pedro Boesel em prova com distância de 500 quilômetros marcada para este sábado
Um dos principais nomes do automobilismo brasileiro da nova geração, Enzo Fittipaldi fecha sua temporada de 2025 neste final de semana com a disputa da etapa de encerramento da Porsche Cup, com uma corrida de 500 quilômetros no Autódromo de Interlagos. O piloto, que vai disputar a Indy NXT em 2026, terá Pedro Boesel como companheiro mais uma vez, e busca seu segundo pódio seguido na categoria.
A estreia do “Tubarãozinho” na Porsche Cup ocorreu na etapa do Estoril, que contou com 300 quilômetros de distância. Na ocasião, Fittipaldi e Boesel completaram a corrida na quarta posição, em uma corrida disputada com pista molhada e que o novato precisou mostrar combatividade para garantir um lugar no pódio. Enzo fez um teste com o Porsche de competição em Interlagos em 2021, mas fará sua primeira corrida na categoria na capital paulista neste sábado.
“Neste final de semana estou de volta à Porsche Cup, para correr ao lado do Pedro Boesel. Já pilotei o Porsche de corrida em Interlagos, mas em um teste, jamais corri lá, então estou ansioso para este final de semana. Vamos buscar mais um pódio para fechar bem a temporada”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Claro, OAKBERRY, PneuStore e Baterias Moura.
A programação da Porsche Cup em Interlagos prevê a realização de treinos livres e da classificação na sexta-feira. A corrida de 500 quilômetros será disputada no sábado, com largada a partir das 14h. A Motorsport.tv Brasil no YouTube mostra a corrida.
