Enzo Fittipaldi estreia na Porsche Cup ao lado de Pedro Boesel em Portugal
Piloto que atualmente corre na ELMS disputa prova de 300 quilômetros no Autódromo do Estoril
A Porsche Cup realiza neste final de semana sua segunda etapa do torneio de Endurance no Autódromo do Estoril, em Portugal. E a prova marcará a estreia de Enzo Fittipaldi na categoria, uma vez que o piloto, que atualmente integra o grid do European Le Mans Series (ELMS), será o parceiro de Pedro Boesel na corrida que contará com 300 quilômetros de duração.
Será a primeira vez que Enzo correrá em carros de Turismo na carreira. Até 2024, o “Tubarãozinho” se dedicou às categorias de base da Fórmula 1, acumulando vitórias na Fórmula 2. Na atual temporada, o piloto defende a CLX Motorsport no ELMS, e ocupa a quinta colocação do campeonato após a disputa de quatro etapas.
Apesar de correr pela primeira vez uma etapa da Porsche Cup, Enzo Fittipaldi já teve contato com um carro da categoria. Em 2021, o piloto teve a chance de dar voltas rápidas no Autódromo de Interlagos, curiosamente durante a programação de uma etapa de endurance disputada na capital paulista.
“Estou muito feliz em fazer minha estreia na Porsche Cup em Portugal e com o Pedro Boesel. Já andei com o carro da categoria, mas agora será para valer, afinal será minha primeira vez correndo uma etapa do campeonato. Tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho e tentaremos um lugar no pódio”, disse Fittipaldi.
A Motorsport.tv Brasil no YouTube transmite a etapa ao vivo.
