Porsche Cup

Enzo Fittipaldi estreia na Porsche Cup ao lado de Pedro Boesel em Portugal

Piloto que atualmente corre na ELMS disputa prova de 300 quilômetros no Autódromo do Estoril

Editado:
Enzo Fittipaldi; ELMS

A Porsche Cup realiza neste final de semana sua segunda etapa do torneio de Endurance no Autódromo do Estoril, em Portugal. E a prova marcará a estreia de Enzo Fittipaldi na categoria, uma vez que o piloto, que atualmente integra o grid do European Le Mans Series (ELMS), será o parceiro de Pedro Boesel na corrida que contará com 300 quilômetros de duração.

Leia também:

Será a primeira vez que Enzo correrá em carros de Turismo na carreira. Até 2024, o “Tubarãozinho” se dedicou às categorias de base da Fórmula 1, acumulando vitórias na Fórmula 2. Na atual temporada, o piloto defende a CLX Motorsport no ELMS, e ocupa a quinta colocação do campeonato após a disputa de quatro etapas.

Apesar de correr pela primeira vez uma etapa da Porsche Cup, Enzo Fittipaldi já teve contato com um carro da categoria. Em 2021, o piloto teve a chance de dar voltas rápidas no Autódromo de Interlagos, curiosamente durante a programação de uma etapa de endurance disputada na capital paulista.

“Estou muito feliz em fazer minha estreia na Porsche Cup em Portugal e com o Pedro Boesel. Já andei com o carro da categoria, mas agora será para valer, afinal será minha primeira vez correndo uma etapa do campeonato. Tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho e tentaremos um lugar no pódio”, disse Fittipaldi.

A Motorsport.tv Brasil no YouTube transmite a etapa ao vivo.

Porsche Cup
