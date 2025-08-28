A Porsche Cup realiza neste final de semana sua segunda etapa do torneio de Endurance no Autódromo do Estoril, em Portugal. E a prova marcará a estreia de Enzo Fittipaldi na categoria, uma vez que o piloto, que atualmente integra o grid do European Le Mans Series (ELMS), será o parceiro de Pedro Boesel na corrida que contará com 300 quilômetros de duração.

Será a primeira vez que Enzo correrá em carros de Turismo na carreira. Até 2024, o “Tubarãozinho” se dedicou às categorias de base da Fórmula 1, acumulando vitórias na Fórmula 2. Na atual temporada, o piloto defende a CLX Motorsport no ELMS, e ocupa a quinta colocação do campeonato após a disputa de quatro etapas.

Apesar de correr pela primeira vez uma etapa da Porsche Cup, Enzo Fittipaldi já teve contato com um carro da categoria. Em 2021, o piloto teve a chance de dar voltas rápidas no Autódromo de Interlagos, curiosamente durante a programação de uma etapa de endurance disputada na capital paulista.

“Estou muito feliz em fazer minha estreia na Porsche Cup em Portugal e com o Pedro Boesel. Já andei com o carro da categoria, mas agora será para valer, afinal será minha primeira vez correndo uma etapa do campeonato. Tenho certeza que vamos fazer um bom trabalho e tentaremos um lugar no pódio”, disse Fittipaldi.

A Motorsport.tv Brasil no YouTube transmite a etapa ao vivo.

CAOS EM ZANDVOORT? RICO PENTEADO projeta GP DA HOLANDA e QUESTIONA escolha da CADILLAC + Porsche Cup

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!