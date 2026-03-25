O próximo fim de semana será diferente para a família Massa. Acostumados a estarem sempre juntos nas corridas, eles vão se separar pela primeira vez. Enquanto o pai e ex-F1 Felipe vai acelerar em Cascavel pela Stock Car, o filho Pipo estará em ação no Velocitta pela Porsche Carrera Cup na classe Rookie. O autódromo Zilmar Beux, na cidade do oeste paranaense, fica a 938 km da pista de Mogi Guaçu (SP).

“A Raffa com certeza vai preferir ir com o Pipo do que comigo, mas dessa vez passa. Até o Dudu vai largar o filho recém-nascido para acompanhar o Pipo”, brincou Felipe. “Logicamente, estarei concentrado no meu trabalho, mas quando eu tiver um tempinho livre, vou acompanhar o que o Pipo estará fazendo e torcendo muito”, completou.



E como fica o coração da mãe e esposa nesse momento? “É difícil. São anos acompanhando o Felipe em praticamente todas as corridas. Claro que ele vai receber toda a minha oração e a minha energia como sempre, só que dessa vez à distância".

"Com o pai trabalhando, não tem como a mãe não estar presente ao lado do filho, que está começando a carreira. Todos os pais que têm filhos atletas sabem como funciona. Pelo menos um dos dois sempre vai estar junto”, afirmou Raffa Massa.



“Meu pai sempre fica comigo no fone, me ensinou muito desde os meus primeiros testes e nessas minhas duas primeiras etapas (uma da Porsche e outra do GT Winter Series), mas a gente sabia que essa hora ia chegar, já vínhamos falando sobre isso. Eu vou tentar colocar em prática tudo o que ele me ensinou e vou torcer por ele de longe, como sei que ele vai torcer por mim também”, disse Pipo.

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