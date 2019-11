Felipe Baptista e Esteban Guerrieri conquistam pole da Porsche Endurance 500 em Interlagos

A Porsche realiza neste fim de semana a Endurance 500 etapa final do campeonato de resistência da Porsche Cup. O equilíbrio marcou o treino classificatório com 18 dos 30 carros com a média dos tempos inferior a um segundo. No fim do dia, acabou prevalecendo o carro #444 da Hero, do jovem Felipe Baptista e seu parceiro argentino Esteban Guerrieri. Felipe liderou o seu grupo deixando o ex-competidor da Indy Lights em plenas condições de levar o carro para a pole da categoria 4.0, na segunda parte do treino.

“Eu esperava que fôssemos rápidos, mas ficar com a pole position foi algo sensacional”, disse Felipe. “O grid está muito competitivo, com os 19 primeiros no mesmo segundo, então acho que fizemos um bom trabalho para a Hero Motorsport”, concluiu o jovem piloto.

Em segundo lugar ficou o #31, que lidera o campeonato, com Alan Hellmeister e Luca Seripieri. Vale destacar que Hellmeister foi o piloto mais rápido do dia. Porém, uma punição imposta a Luca fez o piloto perder a melhor volta em seu grupo e com isso o seu carro caiu do segundo lugar do grid para sexto no geral, conservando a pole na classe GT3. Com a punição ao carro #31, o #27, vencedor da última etapa e composto por Lucas di Grassi e Ricardo Baptista largará em segundo lugar.

Compõem a segunda fila o carro #7 de Miguel Paludo, que corre em parceria com o piloto da NASCAR, Justin Allgaier, e o carro #1, de Werner Neugebauer e Ricardo Zonta. JP Mauro e Felipe Fraga largam em quinto.

Na classe 3.8, a dupla do carro #77, de Chico Horta e William Freire, conquistou a pole position impulsionada pela grande volta de Horta, primeiro piloto a ir para pista. Na segunda parte do treino, Gaetano di Mauro, no carro #83, fez uma volta impressionante e conseguiu colocar o carro do trio formado por ele, Marco e Murizio Billi no segundo lugar do grid.

Vale lembrar que para os competidores que competem em duplas, cada piloto necessita completar 48 voltas no mínimo durante a corrida. Já nos trios, cada piloto deve completar 32 voltas pelo menos. Não há exigência para a ordem dos stints dos pilotos e cabe aos estrategistas de cada equipe definir os momentos das paradas, revezamento dos pilotos além da estratégia de quem largar e quem finaliza a prova. Cada carro precisa fazer no mínimo cinco pit stops de seis minutos.

Grid de largada



1. #444 Felipe Baptista e Esteban Guerrieri, 1:35.606

2. #27 Ricardo Baptista e Lucas di Grassi, 1:35.680

3. #7 Miguel Paludo e Justin Allgaier, 1:35.758

4. #1 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, 1:35.768

5. #270 JP Mauro e Felipe Fraga, 1:35.780

6. #31 Luca Seripieri e Alan Hellmeister*, 1:35.784

7. #53 Rodolfo Toni e Danilo Dirani*, 1:35.898

8. #20 Pedro Aguiar e Guilherme Salas, 1:35.900

9. #4 Vitor Baptista e Filipe Albuquerque, 1:35.907

10. #33 Daniel Schneider e Nelson Piquet Jr., 1:35.922

11. #3 Fran Lara e Felipe Nasr*, 1:35.930

12. #5 Sylvio de Barros e Caca Bueno*, 1:35.949

13. #18 Carlos Ambrosio e Dennis Dirani*, 1:36.142

14. #29 Rodrigo Mello, Sergio Jimenez e Neto*, 1:36.248

15. #100 Alceu Feldmann e Gabriel Casagrande, 1:36.260

16. #81 Gil Farah e Enzo Elias*, 1:36.269

17. #10 Adalberto Baptista e Bruno Baptista*, 1:36.278

18. #90 Eduardo Azevedo e Ricardo Mauricio, 1:36.397

19. #16 Marcelo Hahn e Christian Hahn*, 1:36.625

20. #77 Francisco Horta e William Freire* (3.8), 1:38.322

21. #83 Maurizio Billi, Marco Billi e Gaetano di Mauro* (3.8), 1:38.425

22. #99 Zeca Feffer e Cesar Ramos* (3.8), 1:38.805

23. #87 Nelson Monteiro, Lucas Salles e Ayman Darwich** (3.8), 1:38.867

24. #15 Leonardo Sanchez e Átila Abreu* (3.8), 1:39.026

25. #26 César Urnhani e Nelsinho Marcondes** (3.8), 1:39.239

26. #32 Fernando Fortes e Guilherme Reischl* (3.8), 1:39.270

27. #177 Raphael Miranda e Adriano Buzaid* (3.8), 1:39.341

28. #45 Paulo Totaro e Renan Guerra* (3.8), 1:39.451

29. #00 Marcelo Tomasoni e Renato Braga, 1:39.534

30. #50 Ramon Alcaraz e Márcio Mauro** (3.8), 1:40.326

*GT3 Cup

**Sport