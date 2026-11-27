Felipe e Pipo Massa falam sobre Verstappen, Bortoleto e Câmara e dupla na Porsche Cup Endurance
Dupla formada por pai e filho participou de gravação no Estúdio Motorsport.com na final da Porsche Cup
O Estúdio Motorsport.com está com tudo na final da Porsche Cup Brasil! E, nesta sexta-feira, temos um bate-papo animado com Felipe e Pipo Massa, pai e filho que formam uma das duplas do grid dos 500km de Interlagos!
A conversa, comandada por Guilherme Longo, repórter do Motorsport.com, e Felipe Motta, apresentador dos canais ESPN, aborda como que é a relação de pai e filho na Porsche Cup, e o ex-F1 fala sobre o momento atual do Mundial, as performances dos brasileiros Gabriel Bortoleto e Rafa Câmara, o caos da Ferrari e mais!
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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