Final da Porsche Endurance em SP promete dentro e fora da pista

Dentro da pista, o capítulo final dos primeiros 15 anos de história do campeonato dos carros de competição mais produzidos no planeta promete. Marca registrada da etapa de 500 km desde o lançamento do campeonato de Endurance, mais uma vez, a jornada deste sábado tem grid cheio e altamente qualificado. São 31 carros e 65 pilotos. Quatro competidores passaram pela F1, 23 pela Stock Car e estarão em ação donos de nada menos que 38 títulos da Porsche Cup desde 2005.

Fora da pista o espetáculo promete tanto quanto. Com a promoção do Sportscar Together Day em conjunto com a Porsche Brasil, a celebração do universo da marca recordista de títulos nas 24 Horas de Le Mans vai reunir colecionadores de carros históricos, proprietários de modelos modernos e entusiastas da marca. São esperados nada menos que 200 modelos particulares que contarão os 71 anos de história da Porsche em uma exposição ao longo do sábado.

Regina Franzé, diretora de eventos e marketing da Porsche Cup, falou sobre o evento: “Na temporada 2019 colocamos o desafio de promover uma experiência única para o público, operando arquibancadas em todas as corridas do ano, sempre com visitação de box. A resposta dos torcedores superou nossa expectativa desde a primeira prova do campeonato, em março".

Regina Franzé Photo by: Victor Eleutério

"A medida também foi muito bem recebida por pilotos e patrocinadores e nos encheu de motivação para irmos um passo além no encerramento da temporada. Em conjunto com a Porsche Brasil, o Sportscar Together Day é o maior evento que já promovemos ao longo desses 15 anos e promete ficar marcado como uma verdadeira celebração da marca Porsche, reunindo em grande estilo no principal autódromo do Brasil os modelos de competição e de rua”, completou.

Os carros de rua se juntarão aos quase 50 carros de competição nos boxes (incluídos aí também os carros de corrida reserva da prova, já que na Endurance Series os pilotos podem recorrer a veículos suplentes no caso de quebras).

A seguir, a Porsche Parade vai mandar para o mítico circuito de Interlagos todos os carros, para uma emblemática volta de exibição que promete ser um show à parte. Todos os participantes do Sportscar Together Day serão recepcionados em uma área social exclusiva do evento, com welcome coffee, brunch e atrações diversas, como área kids, simuladores e um camarote exclusivo para acompanhar a final da Endurance Series de cima dos boxes.

Os portões de Interlagos serão abertos às 7h e haverá venda nas bilheterias no dia do evento. Ao longo de 2019, ano que pela primeira vez a Porsche Império Cup operou arquibancadas em todas as suas corridas, a média de público no autódromo da capital paulista oscilou na casa dos 10 mil espectadores. Todos os ingressos dão direito a visitação de box.