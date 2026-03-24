Fremax encara desafio técnico do Velocitta na segunda etapa da Porsche Cup Brasil

Após uma abertura de temporada movimentada no Autódromo de Interlagos, a Porsche Cup Brasil ruma para o interior de São Paulo para a segunda etapa do campeonato 2026. O palco será o circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu, nos dias 28 e 29 de março. Para a Fremax, que celebra este ano quatro décadas de fundação e sua 20ª temporada consecutiva como fornecedora oficial da categoria, a pista representa um dos maiores desafios de engenharia do calendário.

A primeira etapa, realizada entre o final de fevereiro e o início de março na capital paulista, estabeleceu o equilíbrio da temporada. Na Carrera Cup, Marçal Muller e Jeff Giassi garantiram as vitórias, enquanto na Sprint Challenge, o domínio foi dividido entre Gerson Campos e Daniel Neumann, que venceram uma corrida cada. Agora, pilotos e equipes enfrentam um traçado de características opostas às de Interlagos.

O Velocitta é reconhecido pela sua seletividade técnica. Com 3.443 metros de extensão e 12 curvas, o circuito apresenta uma média de uma variante a cada 287 metros. Essa configuração exige frenagens constantes e precisas, muitas delas em descida, o que eleva a temperatura dos componentes de fricção. Dados do departamento de engenharia da Fremax indicam que os competidores passam cerca de 25% do tempo de volta com o pé no pedal do freio.

De acordo com Jaison Picoli, engenheiro de Processos da Fremax, o principal desafio em Mogi Guaçu é o gerenciamento térmico. Como as retas são curtas, o sistema de freios tem janelas menores para o resfriamento entre um acionamento e outro. Por isso, a tecnologia Carbon+, que utiliza uma liga com alto teor de carbono, torna-se essencial para favorecer a dissipação de calor e evitar o fading (perda de atrito por alta temperatura), garantindo que o desempenho se mantenha estável do início ao fim da prova.

Para suportar esse esforço, os carros utilizam os discos eslotados da marca. As ranhuras na superfície dos discos exercem um papel fundamental na limpeza da área de contato com as pastilhas, removendo gases e resíduos gerados pelas altas temperaturas. Essa solução técnica, validada ao longo de duas décadas de parceria com a Porsche Cup, oferece maior resistência a trincas e fadiga estrutural, itens cruciais em uma pista que não dá descanso aos freios.

Além da performance nas pistas, a Fremax reforça em 2026 sua posição como referência no mercado de reposição e sua responsabilidade ambiental. Através do programa Recycle Max, a empresa segue com a meta de recolher e reciclar cerca de 300 toneladas mensais de componentes usados, aplicando os mesmos conceitos de eficiência e sustentabilidade que permeiam sua operação industrial há 40 anos.

A programação no Velocitta prevê atividades de pista ao longo de todo o final de semana, com as corridas principais agendadas para o sábado (28) e o domingo (29).

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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