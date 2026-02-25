Fremax inicia sua 20ª temporada como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil

A Fremax inicia, em 2026, sua 20ª temporada consecutiva como fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup Brasil, consolidando uma das parcerias mais duradouras do automobilismo nacional. No mesmo ano em que a fabricante brasileira comemora 40 anos de história, a marca reforça seu compromisso com inovação, segurança e excelência técnica dentro e fora das pistas. A categoria dos carros de corrida mais produzidos do mundo inicia o campeonato 2026 neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“Completar 20 temporadas ao lado da Porsche Cup Brasil é motivo de orgulho e responsabilidade. Estar em uma categoria que exige o máximo do sistema de frenagem nos impulsiona a evoluir continuamente nossas tecnologias. O que validamos nas pistas chega ao mercado com ainda mais robustez, segurança e confiabilidade. Essa parceria simboliza o compromisso da Fremax com alta performance, inovação e excelência técnica que carregamos em nosso DNA há 40 anos”, afirma Julio Cesar da Silva, Diretor de Negócio Braking Component da Fremax.

O calendário da Porsche Cup Brasil em 2026 traz etapas em São Paulo, no Velocitta, retorna a Goiânia e faz sua tradicional excursão europeia, com duas etapas agendas para Portugal (com pista ainda a ser definida) e uma novidade: a categoria fará uma das preliminares das tradicionais 24 Horas de Le Mans, na França, no mês de junho.

Em um ambiente onde cada milésimo de segundo é decisivo, os carros da Porsche Cup Brasil utilizam discos de freio eslotados desenvolvidos pela Fremax. As ranhuras presentes na superfície dos discos mantêm a área de contato com as pastilhas limpa durante a frenagem, eliminando resíduos, gases e detritos gerados sob altas temperaturas. O resultado é desempenho constante mesmo sob condições extremas, além de maior resistência a trincas em comparação com discos perfurados.

Outro diferencial aplicado na categoria é a composição Carbon+, que confere alto teor de carbono aos discos. A estrutura rica em grafita favorece a troca térmica e acelera o resfriamento após cada frenagem, reduzindo o risco de empenamento e fading, e ampliando a durabilidade dos componentes ao longo da corrida. A experiência acumulada ao longo de duas décadas na categoria transforma as pistas em um laboratório de desenvolvimento, permitindo que tecnologias validadas em competição sejam incorporadas também às linhas destinadas ao mercado de reposição.

Além da atuação nas pistas, a Fremax mantém posição de destaque no mercado de reposição, sendo líder na categoria Disco de Freio no Prêmio “Os Melhores do Ano” do Sindirepa-SP pelo nono ano consecutivo, reconhecimento concedido pelos próprios reparadores. A empresa também investe fortemente em sustentabilidade e economia circular por meio do programa Recycle Max, que recolhe e recicla cerca de 300 toneladas mensais de discos e tambores usados, além de adotar processos industriais com reaproveitamento integral de resíduos, reforçando seu compromisso com qualidade, responsabilidade ambiental e inovação contínua.

