A Fremax segue construindo sua história de colaboração e sucesso dentro do automobilismo brasileiro. A marca global do Grupo Randon renovou o acordo de patrocínio e fornecimento exclusivo de discos de freio de alta tecnologia para a Porsche Cup Brasil pelo 16º ano consecutivo.

A parceria, que começou em 2008, segue em 2023 pelas nove etapas programadas para a temporada que começa em Interlagos nos dias 4 e 5 de março.

Entregando qualidade, desempenho, durabilidade e segurança aos mais de 40 carros, distribuídos entre as classes principais Carrera Cup e Sprint Challenge, a Fremax tem unido atributos com a história e toda a tecnologia empregada na Porsche Cup Brasil, a categoria monomarca mais veloz do continente.

Além da colaboração na área técnica com o desenvolvimento de novos produtos, a Fremax também tem colocado fornecedores, clientes e seguidores a par do mundo das corridas por meio da produção de conteúdo dedicado ao envolvimento da marca na categoria, criando engajamento e aumentando o interesse na competição automobilística que, criada no país em 2005, vai para seu 18º ano de existência sempre com crescimento em número de pilotos e inovações tecnológicas – a mais recente, no início de 2022, foi a adoção no novo modelo 911 GT3 992, de última geração, para a classe principal, a Carrera Cup.

“Construímos um caminho juntos e é um passo natural manter a colaboração com a Porsche Cup”, ressalta Sabrina Carbone, Gerente de Marketing da Fremax. “Marca e categoria seguem constantemente se estimulando, dentro e fora das pistas, no desenvolvimento técnico e estratégico dos nossos produtos e também de como ser um player de destaque dentro da competição”, continua.

Há mais de 35 anos, a Fremax fabrica autopeças premium, reconhecidas pela qualidade e segurança nos mercados automotivos mais exigentes do mundo. Com parque fabril de 25 mil metros quadrados em Joinville (SC) e centros de distribuição em outros países, a Fremax fabrica e comercializa autopeças para veículos de passeio, utilitários e comerciais de pequeno porte para mais de 70 países.

“A Fremax tem sido parte do sucesso e do crescimento da Porsche Cup não só no Brasil, mas também fora. Ano passado tivemos etapas na Argentina que foram um verdadeiro sucesso. Seus produtos são testados nos nossos ambientes sob as mais duras condições, já que temos provas curtas, em que os pilotos dão tudo de si e do equipamento, e também as provas de Endurance, nas quais a máquina é exigida durante períodos mais longos, e não tivemos nenhum problema dessa natureza, o que comprova a eficiência, qualidade e segurança da Fremax no carinho com o qual tratam o fornecimento dos discos de freio oficiais da Porsche Cup Brasil”, afirma Dener Pires, CEO da Porsche Cup Brasil.

