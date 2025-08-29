Gerson Campos deixa Portugal com mais um pódio na Porsche Cup

Gerson Campos encerrou a etapa de Estoril da Porsche Cup C6 Bank com mais um pódio na classe Challenge. Largando da sexta posição, o piloto do carro #82 optou por uma estratégia cautelosa ao longo da prova, preservando seu equipamento e evitando riscos em um traçado que costuma punir erros com severidade.

A prova foi marcada por duas intervenções do safety car, que reduziram as oportunidades de ultrapassagem e mantiveram o ritmo mais controlado. Ainda assim, o paulista permaneceu próximo do pelotão da frente durante toda a disputa e, nas voltas finais, aproveitou um erro de outro concorrente para executar uma manobra precisa. Com isso, avançou ao quinto lugar geral e assegurou mais um troféu em sua temporada consistente na categoria.

“Salvamos um pódio hoje, a corrida foi mais calma em relação ao que tivemos ontem. Nosso ritmo era bom, apesar da nossa posição na classificação não ser. O ritmo mais para frente eu percebia que era melhor, mas tomei muito cuidado para não me acidentar e aproveitei um momento que outro piloto errou para passar. Talvez se não tivesse tido safety car nós pudéssemos brigar pela quarta ou terceira posição, mas duas intervenções acaba deixando a corrida mais curva. Apesar disso, saio feliz e voltando de Portugal com mais um troféu.”

O resultado reforça a consistência do piloto do carro #82, que volta de Portugal somando pontos importantes e mais um troféu. A última etapa da temporada será em Interlagos, no tradicional GP de Fórmula 1, quando Gerson buscará encerrar 2025 em alta e consolidar sua campanha entre os principais nomes da Challenge.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!