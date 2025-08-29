Gerson Campos deixa Portugal com mais um pódio na Porsche Cup
Piloto do #82 aproveita rara oportunidade na corrida e avança de sexto para mais um top 5 na temporada
Gerson Campos encerrou a etapa de Estoril da Porsche Cup C6 Bank com mais um pódio na classe Challenge. Largando da sexta posição, o piloto do carro #82 optou por uma estratégia cautelosa ao longo da prova, preservando seu equipamento e evitando riscos em um traçado que costuma punir erros com severidade.
A prova foi marcada por duas intervenções do safety car, que reduziram as oportunidades de ultrapassagem e mantiveram o ritmo mais controlado. Ainda assim, o paulista permaneceu próximo do pelotão da frente durante toda a disputa e, nas voltas finais, aproveitou um erro de outro concorrente para executar uma manobra precisa. Com isso, avançou ao quinto lugar geral e assegurou mais um troféu em sua temporada consistente na categoria.
“Salvamos um pódio hoje, a corrida foi mais calma em relação ao que tivemos ontem. Nosso ritmo era bom, apesar da nossa posição na classificação não ser. O ritmo mais para frente eu percebia que era melhor, mas tomei muito cuidado para não me acidentar e aproveitei um momento que outro piloto errou para passar. Talvez se não tivesse tido safety car nós pudéssemos brigar pela quarta ou terceira posição, mas duas intervenções acaba deixando a corrida mais curva. Apesar disso, saio feliz e voltando de Portugal com mais um troféu.”
O resultado reforça a consistência do piloto do carro #82, que volta de Portugal somando pontos importantes e mais um troféu. A última etapa da temporada será em Interlagos, no tradicional GP de Fórmula 1, quando Gerson buscará encerrar 2025 em alta e consolidar sua campanha entre os principais nomes da Challenge.
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP da Holanda
NASCAR se compromete a não comercializar charters da 23XI e da Front Row caso equipes vençam processo
F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026
F1 - Bortoleto faz avaliação "positiva" de treinos na Holanda, mas reconhece: 'Pista que aceita poucos erros'
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários