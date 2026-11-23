Gerson Campos precisava apenas não levar bandeira preta neste domingo em Interlagos para garantir seu primeiro título na Porsche Cup. Mas ele foi além para coroar uma temporada inesquecível do Porsche #82 na classe Challenge.

Gerson largou em segundo, passou Caio Castro por fora na primeira freada da prova e seguiu imbatível para conquistar sua oitava vitória em 12 corridas na temporada. Apenas uma vez o “Acelerado” ficou fora do pódio neste ano.

De quebra, ele se isolou como o maior vencedor da história da classe Challenge, com um total de 12 troféus de primeiro colocado nas provas que deram pontos. Depois ganhou outra vez na corrida extracampeonato, chegando a 13 triunfos com o carro da geração 991.2.

Além do fim da temporada da Challenge, o domingo teve duas provas extracampeonato. Pela classe Trophy, Marcelo Kairis repetiu a vitória da véspera depois de formidável duelo com Neylson Almeida. Já pela Challenge, Gerson Campos outra vez venceu depois de passar Caio Castro no meio da prova.

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!