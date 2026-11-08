Gerson Campos vence e abre 21 pontos de vantagem pelo título

Nesta manhã de domingo, a Porsche Cup Brasil realizou a prova 2 da categoria Challenge, que teve como vencedor Gerson Campos. O top 3 foi completado por Caio Castro e Daniel Neumann. Com a vitória (a 7ª no ano), Campos abre 21 pontos sobre Enrico Pedrosa, 2º colocado na disputa pelo título da categoria.

A Corrida

Ainda sob safety car da largada, a roda dianteira direita de Rapha Bernardes afrouxou, quase saindo do carro. O piloto começou a andar lento e teve que entrar nos pits.

Pouco depois desse problema houve a relargada, mas logo que Gerson Campos passou a linha de largada, a bandeira amarela foi ativada por conta de uma saída da pista de Mac Dowell.

Os problemas de pneus e suspensão seguiram rolando nos primeiros minutos de largada. Adriano Valverde foi um dos pilotos que saiu da pista e acabou rodando. A transmissão mostrava o seu carro torto na área de escape, indicando que algo afetou a suspensão do seu carro.

Por volta dos 10 minutos restantes de prova, Pedrosa e Leite fizeram uma bela disputa. Pedrosa avançou para Leite na subida da junção e conseguiu tomar o P4.

Neto Heiel, Marco Mascari e Nicholas Garfinkel fizeram a melhor disputa de posição da prova. Primeiro, Heil passou Mascari no miolo. Depois, Garfinkel chegou na briga e os três carros passaram uma volta brigando pela P8.

Novamente no miolo, lá na curva bico de pato, Mascari tentou atacar os rivais. Porém, abriu muito e pegou na parte mais molhada da pista, o que levou seu carro a rodar. Depois a briga ficou apenas entre Garfinkel e Heil.

Aos 8 minutos restantes, Simão escapou no laranjinha e teve trabalho para tirar o carro da grama.

Nos 3 minutos finais, Emilio Moreira rodou e bateu com a traseira do carro na barreira de pneus da parte interna da saída da descida do lago. A batida deixou detritos na pista, mas não houve a chamada para safety car.

No minuto final da prova, a chuva apertou e Gerson Campos vacilou, deixando Caio Castro mais perto de atacar logo no mergulho. Castro ficou próximo de passar, mas com o cronômetro zerado teve que esperar as voltas extras para passar Campos.

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