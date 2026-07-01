A turnê internacional da Porsche Cup Brasil ganha mais um capítulo emocionante neste início de julho. Após acelerarem no icônico traçado de Le Mans, na França, pilotos e equipes desembarcam no sul de Portugal para a quinta etapa do campeonato no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

O complexo esportivo, reconhecido mundialmente por sua estrutura moderna e que voltará a abrigar o GP de Portugal de Fórmula 1 nas temporadas de 2027 e 2028, receberá uma maratona de competições: as corridas curtas da etapa Sprint neste fim de semana (4 e 5 de julho) e a icônica prova de Endurance de 300 quilômetros no dia 12.



O desafio em solo português envolve um contingente impressionante de 57 carros divididos em duas categorias, com 36 inscritos na Carrera Cup e 21 na Challenge, que quebra um jejum de três meses sem competições. Histórica para a categoria brasileira, a pista de Portimão já acolheu 13 corridas ao longo dos anos.

O traçado atual possui 4.684 metros de extensão e um total de 14 curvas (sendo 8 à direita e 6 à esquerda), caracterizando-se por aclives e declives acentuados que testam o limite do equilíbrio mecânico dos carros.



Com os modelos de competição atingindo velocidades altíssimas nas retas, o sistema de frenagem torna-se um dos fatores mais determinantes para o sucesso no Algarve. A aproximação para a Curva 1, por exemplo, exige que os pilotos reduzam de impressionantes 266 km/h para 130 km/h em um ponto cego.

Outro trecho crítico é a Curva 5, um grampo contornado a apenas 60 km/h, vindo de uma aceleração de 225 km/h. Com tempos de volta estimados na casa de 1min45s, a dissipação térmica e a resistência à fadiga dos materiais são levadas ao extremo, ainda mais com a previsão climática apontando temperaturas máximas de 31 graus e fim de semana ensolarado no litoral sul português.



“Portimão reproduz o que há de mais severo para os componentes de fricção no automobilismo mundial. A variação de relevo faz com que os carros cheguem para as frenagens com muita transferência de peso, sobrecarregando o eixo dianteiro em descidas técnicas".

"Na Curva 1 e na Curva 5, os discos Fremax trabalham sob altíssimas temperaturas e pressões brutais. Nossa tecnologia Carbon+ com alto teor de carbono, mais as ranhuras da superfície (slots) foram desenvolvidas justamente para garantir estabilidade de frenagem, otimizar a troca térmica e a limpeza das pastilhas, dando total segurança para os pilotos atacarem os pontos de ultrapassagem”, explica Jaison Picoli, Coordenador de Engenharia da Fremax.

Nas tabelas de classificação, as disputas seguem acirradas ao Velho Continente. Pela Carrera Cup, Jeff Giassi lidera com 124 pontos após herdar o topo devido a um abandono do gaúcho Marçal Muller em Le Mans por quebra de radiador na segunda corrida.

Muller, que é o único piloto do grid atual a ter vencido mais de uma vez em Portimão, segue na vice-liderança com uma desvantagem de apenas sete pontos. O multicampeão Miguel Paludo ocupa a terceira posição com 111 pontos, ostentando a histórica marca de 165 pódios na categoria. A briga pelas posições seguintes segue parelha entre Thiago Vivacqua, Lucas Salles e Antonella Bassani.



Nas subdivisões da Carrera, Lineu Pires lidera a classe Sport após uma estratégia precisa na França, enquanto Pipo Massa comanda a Rookie embalado por vitórias consistentes. Já na classe Challenge, Gerson Campos lidera o campeonato com 92 pontos, seguido de perto por Will Cesar, Cecilia Rabelo e Daniel Neumann, com Enrico Pedrosa fechando o grupo dos cinco primeiros após dominar a última rodada no Velocitta.



Os motores começam a roncar em Portimão nesta quinta-feira (2) com os primeiros treinos extras, seguidos pelas sessões livres na sexta-feira (3). No sábado ocorrem as sessões de classificação e as primeiras corridas de cada divisão. O domingo (5) encerra a rodada Sprint com as provas de grid invertido (definido por sorteio após o pódio de sábado).

O público poderá acompanhar todas as emoções ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

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