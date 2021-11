A dobradinha histórica entre Porsche e Le Mans novamente rendeu muitas emoções. O lendário traçado francês coroou Gustavo Ariel e Dudu Barrichello como os vencedores da segunda etapa do Porsche Esports Carrera Cup.

Com as duas baterias de tirar o fôlego sendo decididas apenas nos metros finais do traçado de 13.626m, o campeonato viu grandes reviravoltas em 60 minutos de ação.

Jeff Giassi, atual bicampeão do torneio cravou a pole-position para a primeira bateria, com Ariel na segunda posição e Barrichello na terceira. Como previsto, os ponteiros andaram com diferença mínima entre eles, trocando constantemente de posição por conta da já conhecida batalha pelo vácuo nas longas retas do traçado.

Com Ariel e Giassi sempre brigando pelas duas primeiras posições, a emoção ficou para a última volta, quando Barrichello, Rafa Martins e Caique Oliveira tentavam tirar o domínio dos dois ponteiros. No freada para a curva Indianápolis com os três lado a lado, um toque lateral provocou a queda dos três para o fim do top 10. Ariel recebeu a quadriculada após retomar a primeira posição na última volta com Giassi em segundo e Felipe Baptista em terceiro depois de brilhante corrida de recuperação.

A inversão de grid colocou Martins na primeira colocação e o representante virtual do carro Lego de Rodrigo Mello e Nelson Piquet Jr fez valer a posição - saltou bem para abrir boa vantagem ainda nas curvas Dunlop. Ao fim do primeiro giro Giassi já era segundo e Baptista o terceiro. Novamente o trabalho de vácuo foi crucial e o pelotão se aproximou de Martins que havia aberto 2s nas duas primeiras voltas.

Assim como na bateria 1, as principais emoções da prova ficaram reservadas para a última volta. Martins liderava e defendia bem as ofensivas de Giassi e Baptista. Novamente na aproximação da curva Indianápolis, Victor Miranda posicionou seu carro ao lado de Martins, que foi tocado e se desequilibrou, levando consigo o então líder Giassi e também Felipe Baptista. Baronio via o triunfo cair em seu colo, mas a alegria durou pouco, pois Barrichello pressionou e assumiu a dianteira nos metros finais para garantir a vitória. Miranda chegou em segundo, seguido de muito perto por Renan Azeredo, em terceiro.

Com os resultados, Gustavo Ariel assumiu a liderança do campeonato com vantagem de apenas 1 ponto sobre Jeff Giassi.

“Foi uma noite fantástica para mim, o quali foi extremamente próximo, estavam todos andando muito perto, consegui atacar o Jeff na primeira bateria e sustentar a vitória, na segunda larguei mal e me concentrei em ganhar o maior número de pontos possíveis. Feliz com a liderança e com os dois top 5 na etapa". disse Gustavo Ariel, da Full Time e-Sports by TK.

“Infelizmente não tive muito o que fazer na segunda bateria, na primeira tivemos disputas interessantes, mas nessa tentei ser previsível e cauteloso, empurrando o Rafa Martins para abrirmos e pontuar", comentou Jeff Giassi, do Team Redline. "Tomei o toque por trás no final e não tinha o que fazer. Coisas de corrida".

“Foi uma corrida meio doida, tomei dois slow-down e caí para o fundo do pelotão", disse Felipe Baptista, representante da BRB KTF e-Sports. "Vim junto com o Bruno do Carmo escalando o pelotão e consegui esse pódio. Na segunda bateria foi exatamente o que o Jeff pontuou, um toque de corrida que acontece e bagunçou ainda mais o campeonato".

“Antes de tudo eu parabenizo a todos que subiram ao pódio", disse Dudu Barrichello, que corre pela P1 Speed. "Estou muito feliz com essa vitória. Honestamente não consigo me lembrar de alguma vez que fiquei tão nervoso na minha vida".

"Nos dedicamos muito para estar aqui e conseguir os bons resultados, para mim significa tanto quanto uma corrida real. Larguei bem na primeira prova, fiquei no comboio do líder e é assustador andar no vácuo. Arriscamos muito no fim e acabei batendo com o Rafa e caímos para o fundo do top 10".

"Larguei mal na segunda e fui subindo aos poucos, sobrevivi bem aos acidentes e cheguei na hora certa no pelotão, desviei da confusão final e consegui vencer. Estou muito orgulhoso com essa vitória, estava precisando dela para me dar um ânimo depois de um ano difícil nas pistas".

Após duas semanas seguidas de Carrera Cup, os Porsche 911 GT3 Cup “992” recolhem para a garagem e abrem espaço para os Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport da Sprint Challenge, que na próxima terça (09/11) partem para a segunda rodada do campeonato em Mount Panorama.

Corrida 1 (top 10)

Gustavo Ariel Jeff Giassi Felipe Baptista Victor Miranda Matheus Machado Rodrigo Baronio Gabriel Silva Renan Azeredo Daniel Machado Rafael Martins

Corrida 2 (top 10)

Dudu Barrichello Victor Miranda Renan Azeredo Gustavo Ariel Gabriel Silva Rodrigo Baronio Jeff Giassi Rafael Martins Felipe Baptista Neto Nascimento

Campeonato (top 10)

1.Gustavo Ariel – 121 pontos

Jeff Giassi – 120 Dudu Barrichello – 103 Felipe Baptista – 78 Rodrigo Baronio – 76 Rafael Martins – 70 Victor Miranda – 67 Matheus Machado – 65 César Froener – 63 Gabriel Silva - 59

