Jeff Giassi anuncia participação na Porsche Cup Brasil 2026
Após sete anos de dedicação, piloto catarinense celebra conquista da vaga e inicia a temporada 2026 neste fim de semana, em Interlagos
O piloto catarinense Jeff Giassi confirmou sua participação na temporada 2026 da Porsche Cup Brasil. Ele disputará a temporada Sprint da Carrera Cup, a principal divisão do campeonato.
A confirmação marca um novo capítulo na trajetória do piloto, que acumula sete anos de dedicação na categoria até conquistar a vaga para integrar o grid em 2026. A temporada representa um passo importante na carreira de Giassi dentro do cenário da Porsche Cup Brasil.
“É com muita alegria que venho confirmar minha presença no campeonato sprint da Porsche Carrera Cup Brasil. Foram 7 anos de dedicação na categoria até a conquista dessa vaga. Sou muito grato a Deus e às inúmeras pessoas que me apoiaram, vocês são a razão pela qual esse sonho se tornou possível”, declarou o piloto.
A temporada 2026 terá início neste fim de semana, entre os dias 27, 28 de fevereiro e 1º de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A expectativa é de disputas acirradas já nas primeiras corridas do ano.
