Jeff Giassi chega ao Algarve para defender a liderança do campeonato na Porsche Cup Brasil

O piloto Jeff Giassi terá um novo desafio na quarta etapa da Porsche Cup Brasil, marcada para os dias 4 e 5 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. Pela primeira vez, o catarinense disputará uma etapa no formato sprint no tradicional circuito português, conhecido pelo traçado técnico, com grandes variações de elevação e curvas de alta velocidade.

Em grande fase na temporada, Giassi chega ao Algarve na liderança do campeonato da Carrera Cup. Após os resultados conquistados na etapa de Le Mans, na França, o piloto soma 124 pontos, seguido por Marçal Muller, com 117, e Miguel Paludo, terceiro colocado, com 111. A disputa pelo título segue bastante equilibrada, o que torna a rodada portuguesa ainda mais importante na briga pelo campeonato.

Mesmo na liderança, o piloto catarinense mantém o foco em fazer mais um fim de semana consistente para ampliar sua vantagem na classificação.

"Será uma experiência nova competir uma etapa sprint no Algarve. É uma pista muito desafiadora, que exige bastante do piloto em todos os setores. A expectativa é fazer um bom trabalho desde os treinos, encontrar um acerto competitivo e somar o maior número possível de pontos. O campeonato está muito equilibrado, e cada detalhe faz diferença nesta fase da temporada", destacou Giassi.

A programação da etapa promete disputas intensas, com treinos, classificação e corridas decisivas para a sequência do campeonato. Líder do campeonato, Jeff Giassi buscará manter a regularidade que marcou sua campanha até aqui para defender a primeira colocação diante de adversários experientes, que seguem na disputa direta pelo título.

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