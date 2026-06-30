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Porsche Cup Portugal - Sprint

Jeff Giassi chega ao Algarve para defender a liderança do campeonato na Porsche Cup Brasil

Primeiro colocado na classificação com 124 pontos, piloto catarinense disputa pela primeira vez uma etapa sprint no desafiador circuito português

Publicado:
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Jeff Giassi

Foto de: Rodrigo Ruiz

O piloto Jeff Giassi terá um novo desafio na quarta etapa da Porsche Cup Brasil, marcada para os dias 4 e 5 de julho, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal. Pela primeira vez, o catarinense disputará uma etapa no formato sprint no tradicional circuito português, conhecido pelo traçado técnico, com grandes variações de elevação e curvas de alta velocidade.

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Em grande fase na temporada, Giassi chega ao Algarve na liderança do campeonato da Carrera Cup. Após os resultados conquistados na etapa de Le Mans, na França, o piloto soma 124 pontos, seguido por Marçal Muller, com 117, e Miguel Paludo, terceiro colocado, com 111. A disputa pelo título segue bastante equilibrada, o que torna a rodada portuguesa ainda mais importante na briga pelo campeonato.

Mesmo na liderança, o piloto catarinense mantém o foco em fazer mais um fim de semana consistente para ampliar sua vantagem na classificação.

"Será uma experiência nova competir uma etapa sprint no Algarve. É uma pista muito desafiadora, que exige bastante do piloto em todos os setores. A expectativa é fazer um bom trabalho desde os treinos, encontrar um acerto competitivo e somar o maior número possível de pontos. O campeonato está muito equilibrado, e cada detalhe faz diferença nesta fase da temporada", destacou Giassi.

A programação da etapa promete disputas intensas, com treinos, classificação e corridas decisivas para a sequência do campeonato. Líder do campeonato, Jeff Giassi buscará manter a regularidade que marcou sua campanha até aqui para defender a primeira colocação diante de adversários experientes, que seguem na disputa direta pelo título.

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