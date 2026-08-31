Jeff Giassi reforça preparação para reta final da Porsche Cup Brasil

A temporada de 2026 da Porsche Cup entra em um momento decisivo e Jeff Giassi intensifica a preparação para a sétima etapa que será realizada entre os dias 4 e 6 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Com a competição se aproximando de sua fase final, o piloto sabe da importância de aproveitar cada oportunidade para conquistar pontos importantes e avançar na disputa.

Para chegar competitivo ao tradicional circuito paulista, Giassi aposta principalmente no conhecimento adquirido ao longo da temporada. Interlagos já foi palco de um resultado importante, experiência que agora será utilizada como parte da preparação para mais uma rodada do campeonato.

"Interlagos é uma pista que gosto muito e onde já conseguimos um resultado importante nesta temporada. Agora, o objetivo é aproveitar todo esse conhecimento, fazer uma preparação forte e chegar competitivo desde os primeiros treinos", destaca Giassi.

O momento do campeonato exige atenção aos detalhes. Com a reta final se aproximando, a consistência durante todo o fim de semana pode ser determinante para o piloto que segue na briga pelo título.

"Sabemos que a etapa será muito disputada, então precisamos aproveitar cada oportunidade e buscar o máximo de pontos possível", completou.

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