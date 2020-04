Durante a primeira etapa da Porsche Cup em Interlagos, a Shell teve seus carros acelerando pela primeira vez no ano. Nesta temporada, a empresa é representada na categoria principal, a Carrera Cup, pelos dois últimos campeões overall da categoria, dos pilotos que mais pontuaram entre os campeonatos de Sprint e Endurance somados, Werner Neugebauer e Lico Kaesemodel.

Na primeira corrida deste sábado, a dupla formou a segunda fila, com Werner em terceiro e Lico em quarto. Antes da prova, um susto para Werner, que precisou trocar para o carro reserva minutos antes da largada por problemas mecânicos. Ambos terminaram a Corrida 1 na mesma posição de largada, garantindo os dois no pódio, já que o pódio da Porsche é composto pelos cinco primeiros colocados.

Para a segunda corrida, com o grid invertido, os dois apenas trocaram de posição na segunda fila. Ao final, Kaesemodel subiu mais uma vez ao pódio, terminando em quinto, enquanto Werner foi o sexto. Os dois saem de Interlagos com a mesma pontuação, 28, e o quarto lugar na classificação da Carrera Cup.

Lico Kaesemodel e Werner Neugebauer Photo by: Victor Eleutério

Para Kaesemodel, o grid da Porsche Cup está ainda mais competitivo, mas lamenta não ter conseguido o acerto ideal do carro em nenhuma das duas corridas.

“Legal estar de volta ao Sprint da Porsche Cup, estou achando que esta ainda mais competitivo. O Miguel ainda está um pouco na frente de todo mundo, mas foi bom. Não tive o carro ideal em nenhuma das baterias", disse o piloto.

"Na primeira ele estava muito traseiro, já pra segunda mudamos bastante as configurações para ver se melhorava, mas não resolveu a traseira e perdi um pouco a frente, então fui me segurando. Consegui uma ultrapassagem dupla que foi bacana. Deu para tirar um pódio. Ainda estamos longe do Setup ideal do carro e devo um pouco de performance também”.

Já Neugebauer, comemorou seu resultado da primeira corrida, mesmo não tendo tempo de se adaptar com o carro reserva.

“Primeira corrida foi um resultado positivo, apesar de andar com o carro reserva. No começo foi um pouco difícil para me adaptar, mas consegui me entender com o carro e deu para conseguir um terceiro lugar".

"Já na segunda corrida o carro não ajudou muito, já estava com o meu carro mesmo, não parecia ter ritmo para acompanhar os outros na reta, mesmo não estando andando com configurações de aerodinâmica diferentes. Tomara que na próxima a gente consiga fazer duas corridas mais consistentes”.

A próxima etapa da Porsche Cup está marcada para o dia 18 de abril, em Goiânia.