Léo Reis estreia na Porsche Cup em prova de Endurance em Portimão

Um dos destaques do esporte a motor nacional nas últimas temporadas, Léo Reis vai fazer sua estreia na Porsche Cup neste final de semana. O piloto, que atualmente disputa o campeonato da Stock Light, vai até o circuito de Portimão, em Portugal, para a abertura do torneio de Endurance deste ano, onde terá como companheiro Eduardo Menossi.

Mesmo sem jamais ter disputado uma etapa da Porsche Cup, Reis tem atuação destacada na categoria. O piloto é um dos coaches do campeonato, e terá a oportunidade de correr todo o torneio de corridas de longa duração com Menossi, piloto que atua também no campeonato de provas Sprint.

“Depois de algumas temporadas atuando nos bastidores como coach, estou muito feliz e grato por, neste ano, pilotar o Porsche 992 nas etapas de Endurance ao lado do Eduardo Menossi. Agradeço a Sterling por acreditar no projeto, ao Edu, pela confiança em meu trabalho, e a todos que tornaram isso possível. Estou super animado para a disputa da etapa de Portimão”, disse Léo Reis.

A programação da Porsche Cup em Portimão será aberta na sexta-feira com os treinos livres, e segue no sábado, dia que contará com a classificação. A corrida está marcada para o domingo, a partir das 9h. A Motorsport.tv Brasil no YouTube exibe a corrida ao vivo.

