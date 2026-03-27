Leo Sanchez começou com o pé direito a etapa de 2026 da Porsche Cup no Velocitta. Com o pé direito cravado no fundo do acelerador do Porsche #15.

Vítima de incidente na primeira etapa em Interlagos, o piloto da EMS Racing finalizou o dia de treinos livres da Porsche Carrera Cup em quinto lugar na classe Rookie nesta sexta-feira (27).

Em sua melhor passagem, Sanchez registrou 1min31s412 no traçado de 3.438m de Mogi Guaçu.

O resultado deixa o competidor animado para a jornada deste sábado, quando a pista será aberta para o treino classificatório da Carrera Cup. A primeira corrida do fim de semana acontece a partir das 13h50. No domingo a prova final será realizada às 13h20.

A jornada do Velocitta promete ser o início da recuperação de Leo Sanchez na tabela de pontos. Em 2025 ele liderou boa parte da temporada da Carrera Rookie com o Porsche #15 e lutou pelo título até a etapa final.

"Gosto muito da pista do Velocitta e espero ter mais um bom fim de semana com o Porsche #15. O carro tem velocidade e sabemos onde podemos aprimorar para o quali. A posição de largada será importante nesta etapa e vamos recuperar os pontos que acabaram escapando em Interlagos".

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