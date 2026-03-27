Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Velocitta - Sprint

Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup

Titular do carro #15 da EMS Racing corre em Mogi Guaçu para retomar protagonismo na classe Rookie

Editado:
Leo Sanchez

Foto de: Lucas Miranda

Leo Sanchez começou com o pé direito a etapa de 2026 da Porsche Cup no Velocitta. Com o pé direito cravado no fundo do acelerador do Porsche #15.

Leia também:

Vítima de incidente na primeira etapa em Interlagos, o piloto da EMS Racing finalizou o dia de treinos livres da Porsche Carrera Cup em quinto lugar na classe Rookie nesta sexta-feira (27).

Em sua melhor passagem, Sanchez registrou 1min31s412 no traçado de 3.438m de Mogi Guaçu.

O resultado deixa o competidor animado para a jornada deste sábado, quando a pista será aberta para o treino classificatório da Carrera Cup. A primeira corrida do fim de semana acontece a partir das 13h50. No domingo a prova final será realizada às 13h20.

A jornada do Velocitta promete ser o início da recuperação de Leo Sanchez na tabela de pontos. Em 2025 ele liderou boa parte da temporada da Carrera Rookie com o Porsche #15 e lutou pelo título até a etapa final.

"Gosto muito da pista do Velocitta e espero ter mais um bom fim de semana com o Porsche #15. O carro tem velocidade e sabemos onde podemos aprimorar para o quali. A posição de largada será importante nesta etapa e vamos recuperar os pontos que acabaram escapando em Interlagos".

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta

Principais comentários

Últimas notícias

Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro

Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel
Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel

Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup

Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta