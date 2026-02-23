Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie

Depois de um 2025 muito consistente, especialmente na primeira metade da temporada, Leonardo Sanchez tem uma missão clara para a temporada 2026 da Porsche Cup, que começa neste fim de semana em Interlagos: o título da classe Carrera Rookie.

A conquista esteve próxima no ano passado, quando o piloto do carro #15 liderou a maior parte da temporada e chegou para a preliminar do GP de F1 em Interlagos na disputa até a corrida final.

Depois de reavaliar a trajetória, Sanchez e a equipe da EMS Racing sabem os detalhes que faltaram para o primeiro título do piloto de Campinas na Carrera Cup, a categoria principal da Porsche Cup, que corre com os carros 911 Cup da geração 992.

O grid da divisão Rookie em 2026 tem 13 competidores. Muitos deles tem quilometragem acumulada tanto na Carrera quanto na Challenge, classe em que Leo Sanchez já conquistou títulos nos campeonatos de longa duração em 2019 e 2020.

“Estou muito animado para voltar a correr, pois estava com saudade do Porsche #15. Interlagos é uma pista grande, conhecida por todos e que sempre promove bons pegas. Vamos trabalhar forte com a equipe da EMS Racing desde o primeiro treino visando uma boa classificação e, a partir daí, tratar de fazer corridas consistentes para terminar no pódio", falou Sanchez.

O campeonato da Carrera em 2026 será abrilhantado pela primeira participação da categoria como evento-suporte das 24 Horas de Le Mans. Além da estreia na mítica pista francesa, o calendário conserva o evento suporte do GP de F1 em Interlagos e outras duas corridas, uma curta e uma longa, em Portugal.

As atividades de pista começam nesta quinta-feira, com os treinos de pré-temporada em São Paulo. Na sexta acontecem treinos livres. No sábado, a pista é aberta para o classificatório pela manhã, com a primeira corrida à tarde. A prova de domingo fecha a programação da etapa 1.

