Leonardo Sanchez disputa 100ª prova na Porsche Cup em busca da vitória no Algarve
Piloto da EMS Racing chega embalado após subir ao pódio no icônico circuito de Le Mans
Leonardo Sanchez
Foto de: Lucas Miranda
Neste final de semana, Leonardo Sanchez disputa a etapa do Algarve da Porsche Cup, em Portugal, buscando atingir uma marca histórica na categoria: a corrida de número cem. O piloto do carro #15 da EMS Racing estreou na categoria em 2019 e acumula dois títulos de endurance além de ser o atual vice-campeão da sprint na classe Carrera Rookie.
A etapa do Algarve será a segunda da temporada 2026 na Europa e Sanchez chega embalado para sua centésima prova da Porsche Cup após subir ao pódio no lendário traçado de Le Mans, na última etapa disputada pela categoria.
Conhecida por suas mudanças severas de elevação que lembram uma montanha-russa, a pista promete testar ao limite a habilidade dos pilotos e a resistência das máquinas enquanto oferece oportunidades de ultrapassagens.
A Porsche Cup Brasil C6 Bank fará dois finais de semana em Portugal. O primeiro será um sprint, com as corridas no seu tempo tradicional. No segundo, a categoria fará uma prova de endurance, com 300km de duração.
A transmissão será realizada pela Band na TV aberta e pelos canais oficiais da Porsche Cup Brasil no YouTube.
“Algarve é uma pista que eu gosto muito, tenho certeza de que será uma boa etapa e quero buscar a vitória. Estou confiante após subir no pódio em Le Mans e acho essa confiança que venho adquirindo ao longo da temporada vai me ajudar a extrair o máximo do carro neste final de semana”, falou Leonardo Sanchez.
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Leonardo Sanchez disputa 100ª prova na Porsche Cup em busca da vitória no Algarve
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