Leonardo Sanchez e Diego Nunes disputam etapa de Brasília da Porsche Cup Endurance em busca da primeira vitória
Dupla do carro #15 da classe Carrera Rookie disputa pela primeira vez juntos uma prova na capital federal
Leonardo Sanchez e Diego Nunes
Foto de: Lucas Miranda
Neste sábado, Leonardo Sanchez volta a competir pela Porsche Cup, na etapa Endurance que será realizada em Brasília. O piloto titular do carro #15 da EMS Racing terá Diego Nunes como seu parceiro na prova de 300 quilômetros da capital federal.
A primeira etapa da competição aconteceu em Portugal, no circuito do Algarve, mas um incidente com a dupla comprometeu o resultado da etapa. Na rodada brasileira a dupla busca a primeira vitória na competição.
O Autódromo Internacional de Brasília foi reformado recentemente e possui homologação da FIA grau 4, foi modernizado e hoje é uma das principais praças de corridas no Brasil. Com 5,384 metros de extensão, é o terceiro maior traçado que a categoria já competiu em sua história.
A corrida em Brasília terá 300km com duração de 57 voltas ou duas horas e trinta minutos. Sanchez e Nunes terão outros 28 concorrentes no grid da Carrera, ou seja, será uma competição dura e de alto nível.
As atividades em Brasília terão início nesta quinta-feira, com os primeiros treinos opcionais. Os treinos seguem na sexta, com o classificatório em que todos os pilotos precisam registrar voltas rápidas, com a definição do grid sendo feita pela média das melhores voltas de cada piloto da dupla.
“Feliz em receber novamente o Diego Nunes que é um piloto que dispensa comentários com vitórias nas principais categorias de automobilismo do Brasil. Então agora é iniciar toda a adaptação ao circuito que é novo para mim, entender como fazer para virar rápido e ao mesmo tempo não desgastar o equipamento já que a corrida pode ter mais de duas horas de duração. Estou confiante de que poderemos disputar o pódio e quem sabe a vitória em Brasília", falou Sanchez.
A corrida de sábado tem largada programada para as 13h, terá exibição ao vivo pela Bandsports e canais oficiais da Porsche Cup Brasil.
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