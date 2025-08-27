Nesta quarta-feira (27) Leonardo Sanchez participou do primeiro dia de atividades da Porsche Cup, no autódromo de Estoril, em Portugal. O piloto da EMS Racing realizou dois treinos opcionais e a primeira sessão oficial, encerrando o dia com o quarto lugar na classe Carrera Rookie.

Sanchez chega ao Estoril com um objetivo claro, reassumir a liderança da competição que foi perdida pela impossibilidade de disputar a última etapa do campeonato sprint, em Portimão, também em Portugal. A diferença para o líder do campeonato é de apenas 9 pontos, por isso um bom resultado será importante para alcançar o topo da tabela.

O traçado do Estoril traz boas lembranças para o piloto, foi no icônico traçado português que Sanchez venceu pela primeira vez na categoria, em 2019, na etapa Endurance.

Nesta quinta-feira (28) o piloto da EMS Racing retorna a pista para a disputa dos treinos classificatórios. Serão duas sessões que definirão o grid de largada das duas provas da etapa sprint. A partir de sexta-feira será iniciada a etapa endurance em que Sanchez dividirá o carro com Rafael Martins.

“Sempre muito bom correr em Estoril, já morei aqui em Cascais, já venci uma prova aqui em 2019 pela Endurance e gosto do traçado. É uma pista que eu já conheço, então me sinto confortável. Terei a presença dos amigos que vão ajudar a trazer uma energia positiva pro final de semana e estou confiante. Amanhã temos dois classificatórios e meu objetivo é largar na ponta da categoria e ir pra cima na corrida.”



A semana em Cascais promete ser uma das mais exigentes da temporada. Em um intervalo de 48 horas, serão realizadas as corridas da 6ª etapa da Sprint Challenge, e da Endurance Series. Todas as disputas terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

