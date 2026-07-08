Leonardo Sanchez recebe Diego Nunes para a etapa endurance da Porsche Cup no Algarve
Piloto da EMS Racing busca quarto pódio na Europa em 2026
Foto de: Lucas Miranda
O piloto Leonardo Sanchez disputa neste final de semana a etapa endurance da Porsche Cup, no autódromo do Algarve, em Portugal. O piloto da EMS Racing receberá Diego Nunes como seu parceiro na prova de 300km da categoria, a primeira do certame de longa duração.
Leonardo Sanchez chega ao Algarve embalado pelos três pódios conquistados nas provas sprint da categoria na Europa. Em Le Mans o piloto do carro #15 subiu ao pódio nas duas provas e no Algarve na primeira corrida. Na temporada 2026 Sanchez esteve cinco vezes no top5 da categoria.
Diego Nunes fará sua estreia pela EMS Racing, o piloto que acumula vitórias na Stock Car, GT Open e que já correu na GP2 (atual Fórmula 2) já venceu o campeonato Endurance da Porsche em duas oportunidades, assim como Leonardo Sanchez, e chega para acrescentar ainda mais velocidade e experiência para a EMS Racing.
Após uma semana da disputa da prova sprint no Algarve, o piloto terá novamente o desafio pelos 4.684 metros e 17 curvas da pista da pista que é considerada uma das mais desafiadoras do calendário da Porsche Cup.
Neste final de semana, a corrida endurance terá 300 km de duração, com três paradas obrigatórias para troca de pilotos. Diferente das etapas sprint, as categorias Carrera e Challenge andam juntas, adicionando o tráfego alto e a diferença de desempenho como fatores.
Na qualificação, a pole position será decidida pela média das melhores voltas de cada um ao invés do melhor tempo estipulado no geral. Com isso, é importante o entrosamento entre os dois pilotos com o carro.
Os primeiros treinos opcionais acontecem na sexta-feira. No sábado, dois treinos livres na parte da manhã e a qualificação na parte da tarde. No domingo, a corrida de 300 km terá largada às 8:10 da manhã e transmissão dos canais Band e BandSports, além dos canais da Porsche Cup Brasil no YouTube.
“Eu estou muito feliz em receber o Diego Nunes no time, ele é um piloto com uma carreira vencedora desde o kart até os carros, com vitória na Stock Car e em categorias da Europa, então tenho certeza de que vai nos ajudar muito aqui no Algarve. Eu gosto muito das provas Endurance, já venci dois campeonato na Porsche e minha expectativa é buscar o pódio pra iniciar a competição entre os postulantes ao título", apontou Sanchez.
“A expectativa é boa, o Leo já tem muita experiência neste tipo de corrida, assim como eu, então estou muito animado. Venci o campeonato na Porsche Cup endurance duas vezes e acho que essa experiência vai ser importante para essa prova. O Leo é um piloto muito rápido e a expectativa e conquistar um bom resultado e sair daqui em entre os três primeiros do campeonato", celebrou Nunes.
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