Em uma categoria disputada por carros idênticos como a Porsche Cup, que ainda adota lastro de performance para maior equilíbrio entre os competidores, um nome desponta após meia temporada: Gerson Campos. O piloto do carro #82 da classe Challenge é o único do evento com três vitórias nas seis provas realizadas até aqui, todas conquistadas nas corridas de sábado, que pagam mais pontos.

Como consequência, o piloto e apresentador do Acelerados é vice-líder do campeonato. Ele soma 122 pontos e está a apenas 15 do primeiro colocado, distância que almeja reduzir neste fim de semana no retorno do evento dos carros de competição mais fabricados do planeta ao moderno circuito português do Algarve, em Portugal.

O traçado de Portimão impõe um desafio único aos pilotos. Diferente dos circuitos brasileiros, o autódromo português é mais longo e exigente, com 4.684 metros e 15 curvas que combinam subidas e descidas, curvas cegas, frenagens em declive e alta demanda física e técnica.

Não por acaso, o período de dois meses entre a etapa de Interlagos e a do Algarve foi usado por Gerson para intensificar o trabalho no simulador para abreviar a dinâmica de adaptação ao traçado. Ele aliás é um dos poucos competidores do grid que já andaram de fato no Algarve, mas a experiência de conduzir um carro de rua em produção para o Acelerados não traduz a realidade que se apresentará a partir do primeiro treino desta semana, com o Porsche de corrida #82.

“Expectativa mil para Portimão. Já tive a oportunidade de andar lá, no lançamento de um carro de rua, cobrindo pelo Acelerados, e fiquei impressionado com a complexidade da pista. Aqui no Brasil, em duas ou três voltas já decoramos o traçado, mas lá eu tive dificuldade até para memorizar".

"As pistas europeias, em geral, são mais longas, e Portimão é especialmente desafiadora, com curvas parecidas entre si, subidas, descidas e um setor intermediário bem técnico. Vai exigir muito estudo de linha, telemetria e preparação física, porque será uma etapa cansativa. Eu adoro desafios, e acredito que esse circuito vai proporcionar uma curva de aprendizado enorme para todos".

"Nosso foco é seguir largando entre os três primeiros, como temos conseguido nas primeiras corridas, porque isso abre boas chances de brigar por vitórias e pontuar forte. Já tivemos um abandono pesado no Velocitta e, com um campeonato tão curto, cada erro pesa. Mas estou muito otimista. Se conseguirmos repetir em Portimão a velocidade que mostramos nas etapas anteriores, estaremos muito competitivos para continuar no topo da tabela".

As atividades oficiais têm início na sexta-feira (27) com duas sessões de treinos livres. No sábado (28), ocorrem a classificação e a primeira corrida. No domingo (29), a programação se encerra com a segunda prova do final de semana. As corridas contam com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

