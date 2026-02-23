Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa

A Porsche Cup tem 21 temporadas de história, com dez delas realizando campeonatos de sprint, de endurance e atribuindo ao maior pontuador de ambos o título overall. Nunca um mesmo piloto levantou os três troféus no mesmo ano. Esta é a meta de Marçal Muller e da equipe Farben em 2026.

No ano passado, o carro representante da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup foi o maior protagonista do calendário. Marçal enfileirou poles no certame de sprint, ficou com o título overall e com o campeonato de endurance em dupla com Felipe Fraga. Acabou em terceiro no campeonato de sprint, prejudicado por uma primeira metade de temporada marcada por furos de pneus na liderança durante as corridas de sábado e escaladas memoráveis nas provas de domingo saindo do fundo do grid - uma trajetória impecável na pista, mas que deixou um déficit de pontos difícil de reverter na segunda metade do ano.

O plano agora é começar e terminar forte todas as etapas, para trazer ao início de 2026 tanto a performance do ano passado quanto as altas pontuações obtidas a partir da ida do campeonato para Portugal.

A primeira oportunidade se apresenta nesta semana, com a abertura da temporada em Interlagos. Os carros mais produzidos do planeta começam a acelerar a partir de quinta-feira, para testes de pré-temporada. Na sexta acontecem treinos livres, no sábado a classificação e a corrida 1, com a corrida 2 marcada para domingo.

"As expectativas são das melhores. No ano passado tivemos um ano muito bom de performance, conseguindo o título da endurance e overall. Vamos manter a cabeça no lugar e tentar iniciar o ano de uma forma muito sólida, para repetir o desempenho do ano passado, especialmente o do final da temporada. Vamos chegar a Interlagos e brigar por poles e vitórias”, disse Muller.

Muller tem seis títulos na Porsche Cup, considerando todos os campeonatos e também a classe Challenge. Sua última passagem por São Paulo foi no fim do campeonato de endurance do ano passado, quando levantou os títulos do certame de corridas longas e também o de endurance (em dupla com Fraga) para a equipe Farben. O titular do Porsche #544 tem dez poles no autódromo paulista e está a uma do recorde absoluto no circuito.

