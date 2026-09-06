Marçal Muller amplia domínio e equipe celebra campeonato da Porsche Cup
Gaúcho conquistou as duas vitórias no fim de semana em Interlagos
De ponta a ponta, Marçal Muller venceu mais uma corrida da Porsche Cup em 2026. Desta vez, a última corrida realizada pela Carrera neste final de semana em Interlagos rendeu a trigésima vitória para o gaúcho na categoria e garantiu o piloto como campeão, a não ser que haja uma desclassificação pós-prova.
Com uma pilotagem segura, o piloto não foi ameaçado em nenhum momento da corrida. A prova começou sob bandeira amarela, mas Muller abriu vantagem logo quando a bandeira verde permitiu que todos acelerassem.
No final da corrida, uma série de incidentes devolveu o safety car para a pista e o piloto novamente superou a pressão dos adversários para vencer.
Muller coroa um grande final de semana, após liderar no treino livre e conseguir a pole position nas duas corridas que foram realizadas, começando com tudo e terminando com o título.
Marçal é campeão pela sétima vez na Porsche Cup e supera o resultado amargo do ano passado, quando perdeu o campeonato nos metros finais. Hoje, no mesmo palco em que viu suas chances de título acabarem, o piloto é campeão mais uma vez.
A próxima etapa de Marçal Muller na Porsche Cup será na modalidade Endurance, em Brasília. O piloto também lidera após vencer a primeira corrida do campeonato, realizada no Algarve, em parceria com Gaetano Di Mauro.
"Tem aquilo de não ser desclassificado na final… Nem estou preparado para o discurso de campeão. Todo mundo viu ano passado o início do ano, o quanto foi sofrido nas três primeiras etapas e merecíamos mais que conquistamos. Agradeço a todos os meus patrocinadores, que me permitem competir, e à minha família pelo apoio. É a primeira corrida da minha filha Antonella na pista e queria apenas ganhar uma corrida para ela e pode ser maior ainda. É só alegria: não tenho palavras".
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