Neste final de semana, o piloto Marçal Muller volta ao circuito de Interlagos para tentar feito inédito na Porsche Cup. Pela última etapa do campeonato Endurance, ele tenta unificar os três títulos disponíveis na temporada.

Após vencer a Sprint e o campeonato Overall em dias consecutivos na última etapa, que serviu como evento suporte para a F1 em Interlagos, Marçal divide o volante com Gaetano Di Mauro em busca de feito inédito. Nunca um piloto da Porsche Cup conseguiu ser campeão de Sprint, Endurance e Overall no mesmo ano.

Para fazer história na categoria, a equipe Farben precisa cumprir uma tarefa: pontuar mais que a dupla adversária. Muller e Di Mauro chegam rigorosamente empatados com a Matheus Comparatto e Felipe Baptista, o que significa apenas ficar na frente da dupla adversária para ser campeão.

"Tivemos um ano muito produtivo, com grandes vitórias e dois campeonatos. Vamos trabalhar para outra boa corrida nos 500 km e tentar a inédita conquista dos três títulos no mesmo ano para fechar a temporada. A corrida é muito longa e temos que ficar atentos na pista e nos pits para conquistar o objetivo", disse Muller.

A etapa do Endurance será o encerramento das atividades da Porsche Cup em 2026, com uma corrida de 500km de duração, diferente das duas primeiras etapas em Portimão e Brasília. A dupla que pilota o carro #544 da Farben venceu em Portugal e ficou em segundo na capital federal.

O final de semana decisivo da Porsche Cup em Interlagos terá transmissão dos canais oficiais da categoria no YouTube.

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