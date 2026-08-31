Dono da liderança da Porsche Carrera Cup em 2026, Marçal Muller chega a Interlagos podendo aumentar sua vantagem e ficar a um passo do título. No momento, o gaúcho está 26 pontos à frente do segundo colocado.

Nos últimos dois finais de semana, o piloto brilhou. Correndo no GP do Algarve, em Portugal, Marçal venceu uma corrida na categoria Sprint e estendeu sua liderança. No final de semana seguinte, na estreia do Endurance, o piloto também venceu, mas dividindo o cockpit com Gaetano Di Mauro.

Agora, o piloto volta para a competição solo, no palco onde estreou em 2026 com pole position e a primeira vitória da temporada de 2026 da Porsche Cup. Um bom desempenho pode colocar o piloto bem próximo do título, afunilando a disputa para a última etapa.

Para a parte final desta temporada, a Porsche Cup realiza dois treinos qualificatórios para o grid de largada, extinguindo o grid invertido. A mudança de regulamento pode ajudar Muller, que foi pole position em duas das quatro etapas da Sprint e que tem ótimo desempenho aos sábados, unindo as duas poles no quali com três vitórias nas corridas.

O final de semana da Porsche Cup conta com dois treinos opcionais e um livre na sexta, as duas classificações e a primeira corrida no sábado e se encerra com a segunda corrida no domingo.

"As expectativas são grandes", começou o piloto. "Temos apenas duas etapas e quatro corridas, na liderança com uma certa vantagem. Vamos manter a cabeça no lugar e pensar no campeonato, chegando em Interlagos buscando as poles e as vitórias, para chegarmos na última etapa na melhor posição possível na grande final, no evento em conjunto com a F1".

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