Marçal Muller coloca equipe Farben na terceira posição no TL da Porsche Cup no Velocitta
Piloto do carro da marca oficial de tinta automotiva da categoria é o líder da competição
Foto de: Lucas Miranda
Liderando a Porsche Cup em 2026, Marçal Muller iniciou as atividades no autódromo de Velocitta, em Mogi Guaçu com bons resultados. Pilotando o carro da Farben, marca oficial de tintas automotivas da categoria, o piloto terminou o treino livre na terceira posição.
Marçal teve a possibilidade de pilotar o carro da Farben por duas vezes hoje, primeiro na parte da manhã com o treino opcional e depois na parte da tarde, com o treino livre. Com melhor tempo de 1min29s733, Muller ficou apenas 0s052 atrás do primeiro colocado.
O campeão da Porsche Endurance em 2025 completou 32 voltas pelos 3.493 metros e 13 curvas do autódromo do Velocita. Muller usou as duas sessões do dia para trabalhar ajustes do carro para a classificação e corridas.
"Numa pista como Velocitta, onde tem várias curvas de baixa, toda vez que você vai embalar o carro, o peso prejudica mais. Aqui é uma pista onde utilizamos o carro mais leve em relação às outras corridas, mas os 40 kg atrapalham bastante. Mas fizemos um treino livre oficial bem positivo, fui um dos pilotos mais rápidos a não passar pneu. Agora é focar na classificação por mais uma pole, mesmo com todo esse lastro".
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