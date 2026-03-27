Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Velocitta - Sprint

Marçal Muller coloca equipe Farben na terceira posição no TL da Porsche Cup no Velocitta

Piloto do carro da marca oficial de tinta automotiva da categoria é o líder da competição

Publicado:
Marcial Muller

Foto de: Lucas Miranda

Liderando a Porsche Cup em 2026, Marçal Muller iniciou as atividades no autódromo de Velocitta, em Mogi Guaçu com bons resultados. Pilotando o carro da Farben, marca oficial de tintas automotivas da categoria, o piloto terminou o treino livre na terceira posição.

Leia também:

Marçal teve a possibilidade de pilotar o carro da Farben por duas vezes hoje, primeiro na parte da manhã com o treino opcional e depois na parte da tarde, com o treino livre. Com melhor tempo de 1min29s733, Muller ficou apenas 0s052 atrás do primeiro colocado.

O campeão da Porsche Endurance em 2025 completou 32 voltas pelos 3.493 metros e 13 curvas do autódromo do Velocita. Muller usou as duas sessões do dia para trabalhar ajustes do carro para a classificação e corridas.

"Numa pista como Velocitta, onde tem várias curvas de baixa, toda vez que você vai embalar o carro, o peso prejudica mais. Aqui é uma pista onde utilizamos o carro mais leve em relação às outras corridas, mas os 40 kg atrapalham bastante. Mas fizemos um treino livre oficial bem positivo, fui um dos pilotos mais rápidos a não passar pneu. Agora é focar na classificação por mais uma pole, mesmo com todo esse lastro".

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Calor em Mogi Guaçu é o trunfo para Marcos Regadas na Porsche Carrera Cup

Principais comentários

Últimas notícias

Eric Granado é o primeiro pole position da Bagger World Cup

MotoGP
MGP MotoGP
GP das Américas
Eric Granado é o primeiro pole position da Bagger World Cup

Marçal Muller coloca equipe Farben na terceira posição no TL da Porsche Cup no Velocitta

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Marçal Muller coloca equipe Farben na terceira posição no TL da Porsche Cup no Velocitta

Stock Car: Di Mauro faz pole em classificação chuvosa em Cascavel

Stock Car
STCK Stock Car
Cascavel
Stock Car: Di Mauro faz pole em classificação chuvosa em Cascavel

MotoGP: Marc Márquez lidera o TL2 do GP dos EUA à frente de Ogura; Moreira é 17º

MotoGP
MGP MotoGP
GP das Américas
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL2 do GP dos EUA à frente de Ogura; Moreira é 17º