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Porsche Cup Portugal - Endurance

Marçal Muller conquista pole para endurance na Porsche Cup no Algarve

Marçal Muller e Gaetano Di Mauro fazem melhor tempo de média e largam na frente amanhã

Publicado:
LucasMiranda-Portimao2026-00023--1-

Os dias de sábado na Porsche Cup estão se tornando sinônimos de Marçal Muller na pole.

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Com a classificação dividida em duas etapas, o gaúcho assumiu a primeira parte do treino e fez tempo de 1min46s549, cinco décimos à frente do segundo colocado. Com isso, a tarefa para sua dupla, Gaetano Di Mauro, ficou mais tranquila.

Parceiro inédito de Muller, Di Mauro fez a melhor volta de 1min46s044, suficiente para a quarta posição na segunda parte do treino. Como a definição do grid de largada é realizada após o cálculo das médias de tempo, a dupla conseguiu conquistar a primeira pole position da modalidade endurance na Porsche Cup de 2026.

Amanhã, a corrida terá 300 km e conta com três trocas obrigatórias de pilotos. Ou seja, enquanto um piloto vai ficar responsável pela largada e terceiro stint, o outro fica a cargo do segundo stint e do último, realizando a chegada.

"Agradeço a toda a equipe, que fez um carro muito bom para nós. Cometi alguns erros nos treinos anteriores, mas consegui encaixar durante a qualificação. O Gaetano também fez excelente volta para nós conquistarmos essa pole na média dos tempos. É a 29ª pole da minha carreira, então estou bem feliz", disse Muller.

"Primeiro, tenho que agradecer ao Marçal pelo convite. Muito legal fazer parceria com ele, que é o atual campeão. Tem muita coisa pela frente, mas foi um belo início. Vamos continuar trabalhando para nosso objetivo final", completou Di Mauro.

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